KURIR TV POLOŽEN KAMEN-TEMELJCA ZA IZGRADNJU AUTO-PUTA BEOGRAD-SARAJEVO: Ovaj auto-put je simbol boljih odnosa u regionu! Ovo je istorijski dan za sve nas

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan i članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine na ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 8, 2019 at 8:09am PDT