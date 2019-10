VUČIĆ: Ako se ukinu barijere, trgovinska razmena bi mogla da ide i do 10 milijardi evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Kovinu da trgovinska razmena na Zapadnom Balkanu može da dostigne do 10 milijardi evra, kada se ukinu barijere.

Vučić je, povodom jučerašnjeg dogovora na trilateralnom sastanku sa premijerima Albanije i Severne Makedonije, Edijom Ramom i Zoranom Zaevom, ukazao da imamo trenutno 3,8 milijardi evra trgovinske razmene u okviru zapadnobalkanske šestorke.

"To može da ide i do 10 milijardi evra. Imamo veću trgovinsku razmenu samo sa Nemačkom. To je veća trgovinska razmena nego što imamo sa Rusijom", objasnio je on.

Vučić je ukazao da se ne treba ispustiti iz vida da Srbija sa svim zemljama regiona ima drastičan suficit u trgovinskoj razmeni, i da na osnovu toga izdržava na hiljade radnika, a moćiće još desetine hiljada, i doprinese daljem popravljanju života običnih građana.

Kazao je da će svaki radnik moći direktno da oseti efekte ukidanje barijera.

Vučić je najavio da će uskoro dobiti konkretnu analizu i da će se razgovarati o merama 10. novembra.

(Kurir.rs/Tanjug)

