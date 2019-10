EVO KO DIŽE CENE STANOVA U SRBIJI, SKUPLJI ČAK 10 ODSTO: Tržište preplavili mladi kupci koji zarađuju iznad proseka i bave se ovim poslom! NAJSKUPLJI KVADRAT 7.918 EVRA

BEOGRAD - Cene stanova u Srbiji nastavljaju da rastu, a najskuplji kvadrat u Beogradu (i celoj Srbiji) u prvoj polovini 2019. godine koštao je 7.918 evra.

Posmatrajući celu Srbiju, istraživanja pokazuju da su cene poslednjih meseci nastavile da skaču, u proseku za oko 10 odsto, i to najviše novogradnje koja je i dalje traženija od starijih stanova.

foto: AP/Ilustracija

"Rast cena je oko 10 odsto veći u odnosu na prošlu godinu, ali bez obzira na to, tražnja je veća od ponude. Na to je uticala “nova kategorija” kupaca - mladi ljudi sa natprosečnim zaradama, koji za kratko vreme mogu da obezbede sredstva za kupovinu nekretnine ili za učešće, i koji su uglavnom zaposleni u IT sektoru. Pored toga, na tražnju su uticali i povoljniji uslovi u bankarskom sektoru, koji se pre svega ogledaju u sniženim kamatnim stopama, olakšanim procedurama i uslovima odobravanja stambenih kredita", komentariše stanje na tržištu nekretnina u Srbiji Miloš Mitić, menadžer u jednom od servisa za promet nekretnina.

On za list potvrđuje da su se ove godine, za razliku od prethodne, bolje prodavali novi nego stari stanovi. Broj realizovanih kupoprodaja u segmentu novogradnje veći je za 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je za starogradnju taj broj u padu.

"Jasan trend niko ne može da predvidi, ali možemo da kažemo da će tražnja, koja uslovljava rast cene nekretnina, imati uzlaznu putanju narednih godinu dana", zaključuje naš sagovornik.

Što se tražnje tiče, ona je usmerena ka Beogradu, pa većina kupaca kupovinu stana u glavnom gradu smatra dobrom investicijom. Zato se i ne očekuje pad tražnje u narednom periodu.

Nove vlasnike za prvih šest meseci ove godine dobilo je oko 47.000 nepokretnosti, a najskuplji stan prodat je u Beogradu za 973.888 evra, pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

foto: AP/Ilustracija

Ukupna vrednost nekretnina prometovanih kupoprodajnim ugovorima koje je obradio RGZ u prvoj polovini ove godine veća je za 12 procenata u odnosu na isti period prošle godine.

U staroj gradnji najviša cena po kvadratu plaćena je 3.600 evra za stan u beogradskoj Ulici kralja Petra, dok je najviše novca za stan u starogradnji 870.000 evra izdvojeno za nepokretnost površine 343 kvadrata u blizini opštine Novi Beograd.

Najviše plaćena kuća, prodata sa okućnicom, u prvoj polovini 2019. godine, dostigla je cenu od 2.988.000 evra, a nalazi se na teritoriji opštine Savski venac, na Topčiderskom brdu. Cenu od 2.680.000 postigao je poslovni prostor od 1.600 m2 na centralnoj beogradskoj lokaciji, u blizini zgrade Narodne skupštine.

foto: AP/Ilustracija

"Iako je obim prodaja nešto smanjen u odnosu na isti period prošle godine, trend pokazuje da je cena samih nepokretnosti porasla, imajući u vidu porast ukupne novčane vrednosti za 200 miliona evra", navode iz RGZ, uz napomenu da je glavni razlog "rast prodaje nepokretnosti u novogradnji, i to za 13 odsto”.

Cene u Beogradu u padu

Za razliku od trenda na nivou Srbije, statistika pokazuje da je u Beogradu u 2019. došlo do blagog pada cene novogradnje. Naime, potražnja za stanovima u prestonici ne jenjava, ali prosečne cene kvadrata variraju, u zavisnosti od lokacije, ali i odnosa ponude i potražnje.

Prema najnovijim podacima Sekretarijata za upravu Beograda, za kvadrat novogradnje u nekoj od beogradskih opština, u prvoj polovini 2019. godine, bilo je potrebno da izdvojite u proseku 212.000 dinara (oko 1.800 evra). Ovo je za skoro 40.000 dinara ili 340 evra manje nego što je bila prosečna cena u drugom polugodištu 2018. (252.524 dinara).

foto: AP/Ilustracija

Za jedan kvadrat u samom centru grada, na opštini Savski venac, potrebno je izdvojiti 345.000 dinara. Najmanja prosečna cena kvadrata ove godine je u Mladenovcu, oko 81.000 dinara.

Kod komšija sve skuplje

U drugom kvartalu ove godine cene stambenih objekata u Hrvatskoj povećane su za 2,6 odsto u odnosu na prethodni kvartal, odnosno za 10,4 odsto u odnosu na drugi kvartal prošle godine. Cene stanova u Hrvatskoj najviše rastu u Zagrebu (u drugom kvartalu ove godine 14,5 odsto) i na Jadranu (9,1 procenta), dok je rast na ostalim područjima i dalje skromniji (3,3 odsto).

(Kurir.rs/Blic/Foto: Ilustracija)

Kurir