SINIŠA MALI U EMISIJI STAV NAJAVIO: Od 1. januara povećanje penzija 5,4 odsto

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će se budžet za sledeću godinu na sednici Vlade naći u subotu, 2. novembra, i naveo da će, prema najnovijim informacijama koje je dobio, povećanje penzija od 1. januara biti 5,4 odsto.

“Hrabre mere fiskalne konsolidacije koje su podrazumevale štednju, dovele su do toga da, za osam meseci, imamo suficit u budžetu 46,6 milijardi dinara, da imamo stopu rasta prošle godine od 4,4 odsto, a ove godine 3,5 odsto, da smo potpuno konsolidovali javne finansije i da je javni dug sada potpuno stabilan", rekao je Mali gostujući u emisiji "Stav" televizije O2.

foto: Screenshot

Podsetio je da je javni dug 2014. iznosio preko 70 odsto, a sada je na 51 odsto, a stopa nezaposlenosti, koja je 2013. bila 25 odsto, sada je 10,3 odsto, sa tendencijom pada.

"Situacija nam je izuzetno dobra, mi smo zato prvi put posle pet godina imali rebalans budžeta, a taj višak novca smo usmerili ka većim kapitalnim investicijama, ka povećanju plata u javnom sektoru i penzija i ka isplati jednokratne pomoći penzionerima“, rekao je Mali u emisiji Stav na TV O2.

Navodi da će da će 4. ili 5. novembra biti isplaćena obećana pomoć penzionerima u visini od po 5.000 dinara, a da će od 1. januara biti povećane penzije po švajcarskoj formuli, gde se penzija određuje na osnovu visine prosečne plate i visine inflacije.

“Po poslednjoj informaciji koju sam danas dobio, povećanje za penzionere od 1. januara biće 5,4 odsto”, istakao je ministar i dodao da svega ovoga ne bi bilo da nismo sproveli teške mere, koje danas daju rezultate, i omogućavaju i

povećanje plata u javnom sektoru.

Prema njegovim rečima, povećanje plata u javnom sektoru, u rasponu od 8 do 15 odsto, biće od novembarske plate, a koja se isplaćuje u decembru.

"Kao što sam i ranije napominjao, medicinske sestre će dobiti povećanje od 15 odsto, a prate ih doktori sa 10 odsto, dok će zaposleni u državnoj upravi imati povećanje od osam odsto”, kaže ministar, navodeći da je ovo treća godina zaredom sa povećanjem plata u javnom sektoru.

foto: Sonja Spasić

Ove godine očekuje privredni rast od 3,5 odsto, a možda i 3,6 ili 3,7 odsto.

“Očekujem da će biti i do 3,7 odsto. Pre svega, imate eksterne faktore koji utiču na tu stopu rasta, usporavanje ekonomije u Nemačkoj i Italiji koji su naši najveći spoljnotrgovinski partneri, ali s druge strane, povećane investicije kod nas, pogotovo u građevinarstvu, su dovele do toga da, uprkos usporavanju, imamo stopu rasta od 3,5 odsto, a za sledeću godinu cilj nam je 4 odsto”, kaže Mali.

Ministar objašnjava da se Vlada vrlo pažljivo bavi javnim finansijama i da je sada cilj da se našoj ekonomiji obezbede veće stope rasta.

“Naše stope rasta, i to su nam potvrdili i MMF i Svetska banka, mogu da budu i 6 i 7 odsto. Zbog toga izlazimo sa Nacionalnim investicionim programom, koji je najavio predsednik Aeksandar Vučić, a koji predviđa izdvajanje od 10 milijardi evra za kaptalne projekte kako bismo još više podstali razvoj naše ekonomije”, kaže Mali.

Prema njegovim rečima, uz dalje investiranje i uz efikasnost adminsitracije, infrastrukturne projekte, povećanje potrošnje uz smanjenje opterećenja na zarade dolazimo do većeg privrednog rasta, a visoka stopa rasta za nas znači nove fabrike, nova radna mesta, nove kilometre auto-puteva, savremene bolnice i škole, ulaganje u obrazovni sistem.

Podseća da je Srbija po visini stranih direktnih investicija na oko 2,3 milijardi evra, za sedam meseci, što je za 43 odsto više nego u istom periodu lane, što znači da smo na pragu još jedne rekordne godine po tom pitanju.

“Kada smo otvorili Koridor 10 bio sam jako ponosan, međutim, kada smo otvorili autoput “Milioš Veliki”, bio sam beskrajno ponosan, jer se na to čekalo 43 godine, a mi smo i to uspeli da uradimo. I onda vidite da novi auto-putevi dovedu do toga da vas “Fajnenšel Tajms” rangira kao zemlju broj jedan u privlačenju direktnih stranih investicija”, kaže ministar.

Ilustracija foto: Beta/Miloš Miškov

Ističe da je u poslednjih pet godina izgrađeno više od 300 kilometara novih auto-puteva, a samo u poslednjih godinu dana preko 100 kilometara.

Mali podseća i da je Srbija napredovala na Duing biznis listi Svetske banke, da je sada na 44. mestu, pri čemu smo među top 10 zemalja po brzini izdavanja građevinskih dozvola.

“To znači da kada investitor odlučuje gde će da ulaže, on gleda koje su zemlje na toj listi rangirane pri vrhu, jer su to zemlje koje su sigurne za ulaganje, zato je veoma važno što napredujemo na tim objektivnim istama, jer time uvećavamo broj investicija”, kaže Mali.

Ističe i da najveći deo ciljeva koje je Srbija postavila sa MMF-om ostvariv, jer zemlju vodi disciplinovana Vlada.

“Kada je reč o radu javnih preduzeća i njihovoj reformi, tu imate već dosta napretka, sama činjenica da javna preduzeća, umesto gubitaka, sada prave profit, govori tome da su se stvari značajno promenile na bolje. Ono što nas čeka je dalja reforma kako bi ta preduzeća bila što efikasnija, a s druge strane, građanima pružila što bolju uslugu. Treba raditi i na povećanju efikasnosti rada adminstracije, da proces izdavanja dozvola i potrebnih papira bude što brža i treće, reforma plata u javnom sektoru je važna i to ćemo nastaviti da sprovodimo i sledeće godine”, kazao je Mali.

Ilustracija foto: Zorana Jevtić

Ministar finansija je podsetio i na nameru države da postepeno smanjuje poresko opterećenje zarada na teret poslodavaca, tako da će, posle ovogodišnjeg smanjenja sa 63 na 62 odsto, već sledeće godine taj teret iznositi 61 odsto, sa tendencijom daljeg smanjenja.

Kako je rekao, povećanje minimalne zarade i rasterećenje privrede najbolji su način da se utiče na poboljšanje životnog standarda, poveća atraktivnost i konkurentnost privrede kako bi ona nastavila da raste.

Mali je istakao da je cilj Vlade i da zadrži mlade u zemlji i preokrene trend odlaska.

“Želimo da vratimo one koji su otišli i ubedimo one koji planiraju da odu, da ostanu. To ćemo postići otvaranjem novih fabrika i radnih mesta. Uložićemo kroz Nacionalni investicioni plan 500 miliona evra u programe za mlade, u podsticanje preduzetništva za mlade, kao i stanove za njih”, rekao je Mali.

On je naveo da su teške godine iza nas i da sada rasterećeno, ali oprezno, treba nastaviti sa dobrim rezultatima.

“Kontrolišemo svaki dinar koji trošimo, a s druge strane, želimo da novac koji zaradimo uložimo u naše građane i da obezbedimo najviše stope rasta naše ekonomije. To je jedina ispravna politika koju Srbiju gura napred”, zaključio je ministar finansija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir