KO ĆE ODNETI POBEDU U RATU ZA KRAŠ: Braća Pivac se spremaju da preko berze dođu do deonica, SUPROTSTAVIĆE SE SRPSKOM biznismenu

Nakon što je Upravno veće Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (Hanfa) pre desetak dana donelo rešenje kojim se Mesnoj industriji Braća Pivac iz Vrgorca odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje "Kraša" po ceni od 430 kuna za deonicu, ta je ponuda stupila na snagu u petak objavom u Narodnim novinama. Trajaće 28 kalendarskih dana, dakle do 23 novembra.

Nakon toga Mesna industrija braće Pivac moći će da kupuje deonice "Kraša" na berzi, a pretpostavka je da će se aktivnije uključiti u berzansku borbu s "Kappa Star Limitedom" srpskog preduzetnika Nebojše Šaranovića.

Kiparska firma u vlasništvu srpskog preduzetnika Nebojše Šaranovića prošle je srede, naime, došla do 24,18 odsto deonica Kraša i u ponedeljak je još imala, između ostalih, nalog za kupovinu više od 78.000 deonica Kraša po ceni od 1.050 kuna, ukupne vrednosti 78 miliona kuna.

Kako sada stvari stoje, Šaranovićeva firma će nastaviti da održava potražnju "Krašovih" deonica po toj ceni iako ponuda s tom cenom više nije izdašna kao pre. U poslednjih pola meseca promet se penjao do najviše 2,5 miliona kuna, a u ponedeljak je, s prosečnom cenom deonice od 1.050 kuna, dosegao samo milion kuna.

Ako braća Pivac zaista odluče da se uključe u berzansku bitku sa Šaranovićem, a on nastavi da održava sadašnji nivo cene, od 1.050 kuna, to će značiti da će vrgoračka firma morati svaku deonicu da plati najmanje 645 kuna više nego što je dala u dokapitalizaciji sprovedenoj u decembru prošle godine. Ali i po ceni koja je 630 kuna viša od one koju je istakla u dobrovoljnoj javnoj ponudi koja je u toku.

Ako, pak, neki deoničar iz samo njemu poznatih razloga odluči da proda deonice Mesnoj industriji Braća Pivac u okviru javne ponude, dakle po ceni od 430 kuna po deonici, onda se može nadati da će Pivac istekom javne ponude početi da kupuje deonice na berzi.

Naime, zakon o preuzimanju trgovačkih društava kaže: "Ako ponuđač ili osoba koja s njim deluje zajednički u roku od jedne godine od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne deonice ciljnog društva po ceni koja je viša od cene iz ponude, obavezan je deoničarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplatiti razliku u ceni od sedam dana od dana sticanja".

Doduše, teško bi bilo dokučiti motive nekog deoničara da proda deonice po ceni od 430 kuna u okviru javne ponude u vreme kada postoji nalog za kupovinu na berzi po ceni od 1.050 kuna, a sve to uz nejasnu nadu da će Mesna industrija Braća Pivac u roku od godinu dana kupiti deonice po ceni ne manjoj od 1.050 kuna. Ali, sve je moguće u svetu kapitala. Naravno, ako regulator proceni da u kupovini deonice u javnoj ponudi po znatno nižoj ceni nego što se kotira na Zagrebačkoj berzi nema ništa sumnjivo.

