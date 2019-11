BORISOV OTKRIO KAKO TEKU RADOVI NA TURSKOM TOKU: Gas iz Bugarske stiže u Srbiju do maja 2020. godine

Gas iz Turskog toka poteći će kroz Bugarsku ka Srbiji do maja 2020.godine, izjavio je premijer Bugarske Bojko Borisov dodavši da se dnevno napravi pet kilometara gasovoda.

"Kada mi uradimo naš deo posla, a Srbija vaš, sa našim gasovodima, autoputevima i prugama - napravićemo biznis. Obe države uzimaće takse", rekao je Borisov.

Prema njegovim rečima, ukoliko dođe do gasne krize, kako se najavljuje, Bugarska ima ugovor sa Rusijom do 2030. godine za isporuku gasa do Turske.

Takođe, Bugarska može da transportuje i gas iz drugih država, pa će zajedno sa Srbijom snabdevati celu Evropu, rekao je Borisov istakavši i važnost putne i železničke infrastrukture.

"Koridor 10 počeo je da se gradi 1970. godine. Međutim, Bugarska ga namerno tada nije gradila. Zbog tadašnje političke situacije, 'gvozdene zavese', to je bio svojevrstan Berlinski zid. To se sada menja", rekao je Borisov.

Borisov je rekao da je istočni krak Koridora 10, put koji je uradila Srbija, veoma značajan za Bugarsku i povezivanje luka Varna i Burgas sa zapadnom Evropom.

Dodao je da njegova zemlja završava poslednje deonice Koridora 10, koja će biti završena do 2021. godine.

"Nas taj put vodi ka zapadu, a i vas povezuje sa istokom, našim lukama i dalje ka Turskoj. Takođe, obnovićemo i železnički transport, pa će novim vozovima moći brzo da se prevozi roba vozovima koji će ići oko 180 kilometara na čas", rekao je Borisov.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

