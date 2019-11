MINISTAR MALI: Želimo da podstaknemo preduzetništvo mladih

Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da su apsolutni prioritet države mladi i stvaranje uslova za njihovo zapošljavanje, kao i za podsticanje njihovih preduzetničkih inicijativa.

"Kao što je i predsednik Aleksandar Vučić rekao, naš prioritet su mladi. U okviru Nacionalnog investicionog plana u naredne četiri godine biće izdvojeno 500 miliona evra za izgradnju stanova za mlade bračne parove", naveo je ministar gostujući na televiziji Kopernikus.

Mladima je poručio da treba da budu odvažni, da iskoriste svoje znanje i da hrabro uđu u preduzetničke vode.

"Država utiče na više nivoa na pojedince da započnu sopstveni biznis. To se naravno ne dešava kada nemate novca u budžetu za plate i penzije, kada povećavate javni dug, kada nema perspektive. To smo sada promenili. Država sada kaže - ne samo podstrek, već i poreske olakšice", rekao je Mali i dodao da se jedino čuvanjem stabilnosti javnih finansija kreira povoljan poslovni ambijent.

On je rekao i da će 20. novembra u Skupštini Srbije predstaviti budžet za narednu godinu, a u planu je i set poreskih zakona.

"Upravo smo na taj način rešili da olakšamo mladima i podstaknemo njihovo zapošljavanje, jer je planirano poresko rasterećenje u sledećoj godini za novozaposlene, koji nisu imali posao u ovoj godini. Takođe, imamo i smanjenje izdvajanja za doprinose, što je veliki uspeh. Imajte u vidu da je prioritet Vlade Srbije povećanje broja zaposlenih, što planiramo da podstaknemo i oslobođenjem poreza i doprinosa prvih godinu dana za svako ulaganje u startapove i otvaranje firmi", naveo je Mali i istakao da je za svega par godina više nego duplo smanjena nezaposlenost mladih.

Govoreći o podsticajima za privredu, ministar je naveo da će poresko opterećenje na rad biti smanjeno za jedan procenat od naredne godine.

"Kada smanjite poresko opterećenje za jedan odsto, to državu košta 13,1 milijardi dinara. Ne može sve da se uradi za godinu dana, ali mi se trudimo da budemo odgovorni. Dakle, posle povećanja plata i penzija idemo sa rasterećenjem privrede. Smanjivaćemo poresko opterećenje rada iz godine u godinu za po jedan procenat", rekao je Mali.

Prepoznajući značaj IT industrije, obezbeđene su poreski podsticaji za istraživanje i razvoj u inovativnim industrijama, rekao je Mali i dodao da je inicijativa predsednika Vučića za uvođenje "Malog šengena" ključ za bolji život u ovom delu regiona.

"Reč je o tržištu Severne Makedonije, Albanije i Srbije. Na ovaj način rešavamo probleme običnih ljudi, pre svega mislim na slobodan protok ljudi i robe. Istovremeno, ako se budemo zajedno predstavljali kao ujedinjeno tržište, bićemo interesantniji investitorima. To su milijarde evra mogućnosti koje treba da se iskoriste, jer nije isto tržište od 7 ili 12 do 15 miliona ljudi. Kako je predsednik Vučić rekao, to je najpametnija stvar koju smo smislili u proteklih trideset godina", naveo je Mali.

Ministar je zaključio da država mora da gleda napred i da se bori za mlade, koji ovde treba da vide svoju budućnost, a ne u Americi, Australiji ili na Novom Zelandu.

(Kurir.rs/Tanjug)

