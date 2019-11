VUČIĆ POTVRDIO: Za sedam, osam dana biće potpisan ugovor za Moravski koridor

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će za sedam-osam dana biti potpisan ugovor za gradnju Moravskog koridora.

On je podsetio da će uoči Svetog Nikole biti otvorena deonica auto-puta Surčin - Obrenovac zajedno sa obilaznicom oko Surčina, a najavio je da će se, kada bude rekonstruisana pruga Valjevo-Loznica, bez problema do Užica stizati za maksimalnih dva i po sata.

Kada bude završena rekonstrukcija pruge ka Novom Sadu, do tog grada će se iz centra Beograda stizati za 35 minuta, rekao je Vučić za Pink i dodao da sve to nisu planovi već da se na tome uveliko radi ili se realizacija završava.

Kako je naveo, uskoro će se, preko Dobanovačke petlje, do Čačka stizati za sat vremena, što nikada ranije nije bilo moguće.

"Otvorićemo i Ipsilon krak, to je važno za sever Srbije, to je autoput do Kelebije od 27 kilometara, i na to smo čekali takođe 40 godina", rekao je Vučić.

Najveći izazov, kaže, biće put "Vožd Karađorđe" i u to neće moći da se krene za dve godine, rekao je Vučić.

Najavio je da će se raditi i "turistička" magistrala od Požarevca do Donjeg Milanovca, a uskoro će biti otvoren i put između Velike Plane i Smederevske Palanke .

"To je put od 13 kilometara i ranije je bio u užasnom stanju", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

