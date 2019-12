Analitičari: Nova poslovna politika Er Srbije daje značajne rezultate!

Nakon nekoliko promena poslovne politike, menadžmenta, izazovnih prilika u evropskom i globalnom okruženju avio-saobraćaja, srpska nacionalna avio-kompanija, prema ekspertima koji prate vazdušni saobraćaj, postaje sve jača i dokazani lider u regionu.

Kako su u samo pet dana zaključila dva domaća specijalizovana vazduhoplovna portala koja su u ranijem periodu bila izuzetno kritična prema nacionalnoj kompaniji, Er Srbijin zaokret u poslovnoj politici daje rezultate, kompanija najbrže reaguje u regiji na tubrulentne i nagle promene na tržištu i konačno je, kako tvrde, "pronašla svoj put".

Portal "Aviatika" tako kaže da je Er Srbija već premašila prošlogodišnji broj putnika mesec dana ranije pametnom politikom razvoja, boljim korišćenjem resursa, boljim operativnim planom i boljim odgovorom na promene na tržištu. "Hibridni tarifni koncept" Er Srbije se, prema "Aviatici", konačno stabilizovao uz konstataciju da nema velike avio-kompanije u svetu koja nije usvojila sličan koncept prodaja karata i usluge. Kako ovaj portal saznaje, povećanje broja putnika će u novembru mesecu biti još i veće: "Dva dana pre kraj meseca, već je stiglo do +27%, što je rast o kome veoma retko možemo čuti u Evropi među kompanijama slične veličine", kažu iz "Aviatike"

Hrvatski avio-analitičar Alen Šćuric na portalu "Tango Six" takođe ističe da je Er Srbija "više nego fascinantno" reagovala na bankrote slovenačkog "Adrija ervejza" i Turskog "Atlas globala". Prema Šćuricu, srpski prevoznik je ove zime povećao broj letova za 59 nedeljno i linija za 54,6% što je, kako kaže "zaista teško". "U tom kontekstu je još teže istovremeno promptno reagirati na potrebe tržišta, odnosno na poremećaje rezultirane bankrotom drugih kompanija", piše analitičar uz konstataciju da je Er Srbija munjevito reagovala na bankrot "Adrija ervejza" i da je time privukla dobar broj putnika koji su tražili alternative za 201 ukinut let ove kompanije na 21 liniji. Ni ovde se srpska nacionalna avio-kompanija nije zaustavila i prema analitičaru čak je brže reagovala od inostrane konkurencije: mesec dana pre "Lufthanze" i tri meseca pre "Vizera".

Isto se desilo prilikom iznenadnog bankrota turske avio-kompanije "Atlas global". Kako Šćuric navodi, "Er Srbija" je intenzivno radila na sprečavanju posledica bankrota ove kompanije i imala je akcioni plan za taj slučaj. "Atlas global" je objavio bankrot 26. novembra a "Er Srbija" pokreće letove za novi istanbulski aerodrom već za 11. decembar, dakle samo 15 dana nakon prekida letova turske kompanije.

" Svako ko iole poznaje vazduhoplovstvo zna da je tako nešto operativna noćna mora, da se mora rešiti milijardu problema, posebno prema zemlji koja nije u "Open Skies" sporazumu, što Turska nije, i da se to ne može napraviti u par dana. Dakle, i ovo je dokaz da je "Er Srbija" pripremala plan akcije bitno pre, tj. da je reagovala izuzetno kvalitetno, a rezultat je vrlo promptna reakcija na poremećaju na tržištu. Fascinantno? I više od toga. Ovo je bitno brže nego što to rade i daleko uspešnije i veće kompanije od "Er Srbije". Svakako nismo naviknuti na tako nešto kod kompanija regije.", zaključuje hrvatski avio-analitičar u svom autorskom tekstu na portalu "Tango Six". Foto: Promo

