MORAVSKI KORIDOR BIĆE NAJŠIRI PUT U SRBIJI, ČAK 30 METARA: 71 most, 23 nadvožnjaka, 11 petlji! Povezaće ove gradove!

BEOGRAD - Moravski koridor biće dugačak 112 kilometara, a povezaće sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka - Kruševac, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačku Banju.

Ta značajna saobraćajnica povezivaće područje na kojem živi oko 500.000 ljudi. Budući auto-put povezivace i dva evropska koridora - 10 i 11.

Na Moravskom koridoru treba da bude izgrađeno oko 140 objekata - od toga 71 most, 23 nadvožnjaka i pet podvožnjaka, 31 propust, kao i 11 petlji. Širina tog puta biće oko 30 metara.

Vučić: Za manje od četiri godine gotov ceo Moravski koridor

U Srbiji će za manje od četiri godine biti izgrađen ceo Moravski koridor, auto-put Pojate - Preljina, koji će ići kroz "srce Srbije", a to će biti i prvi digitalni auto-put u našoj zemlji, izjavio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

"Sada je to moguće, ugovor je potpisan i kreće odmah da se radi. Moravski koridor povezuje Čačak, Mrčajevce, Adrane, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Stopanju, Kruševac, Chićevac i Pojate", naglasio je Vučić i dodao da će biti Moravski koridor spojiti koridore 10 i 11. Kako je rekao, jedan je evropski koridor, a drugi - Koridor 11 ćemo napraviti da bude evropski. Naglasio je da će Moravski koridor spojiti i Kopaonik i druga okolna mesta, kao i da će i Raška, Novi Pazar biti mnogo bliže Beogradu i drugim gradovima u zemlji. Kako kaže, već do novembra 2021. biće završen deo do Kruševca, odnosno do Koševa u dužini 28 kilometara, za manje od tri godine biće završen autoput Čacak - Kraljevo što je dodatnih 31 kilometara i da ostaje da se za manje od četiri godine potpuno završi 57 kiloematar od Adrana do Koševa, odnosno od Kraljeva do Kruševca.

foto: Kurir TV

Vučić je naglasio da će to biti prvi digitalni autoput, kao i da će biti do sada najširi autoput u Srbiji, pošto će biti širi za ukupno 1,6 metara.Vučić je naglasio da će Moravski koridor privući i mnogo turista u Vrnjačku banju i taj deo Srbije, a od Beograda do Vrnjačke banje će se stizati za sat i 25 ili sati i 20 minuta lagane vožnje. Napomenuo je da će i investitori dolaziti više u taj deo zemlje i da će mladi više ostajati tu da žive.

"Mnogo sam srećan, ovo je za nas ogroman vest, spajamo zapad centralne Srbije sa istokom centralne Srbije. Kada ovo uradite čeka vas i drugi posao, već imamo neke ideje", poručio je Vučić i dodao da je to dobar ugovor i velika stvar za Srbiju.

Komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina - Moravskog koridora, potpisan je jutros u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i predstavnici tursko-američkog konzorcijuma "Bećtel Enka UK Limited" Majkl Vilkinson i Mehmet Tara. Potpisivanju ugovora prethodio je sastanak predsednika Srbije, predstavnika vlade i tursko-američkog konzorcijuma.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir