DVA VELIKA JUBILEJA - 35. dodela nagrade Turistički cvet i 25 godina TOS-a

Ove godine sa ponosom proslavljamo čak dva velika jubileja - 35. dodela nagrade “Turistički cvet” i 25 godina postojanja Turističke organizacije Srbije. Svečanosti u Klubu poslanika, prisustvovao je i Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade Republike Srbije, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.

foto: Promo

Nagrada “Turistički cvet” dodeljuje se u 5 kategorija za značajna ostvarenja u podizanju kvaliteta turističkih usluga i za doprinos razvoju i promociji turizma.

foto: Promo

Dobitnici „Turističkog cveta“ su sledeći: U kategoriji Turistička organizacija - TO Vrnjačka Banja, u kategoriji Turistička manifestacija – Međunarodni viteški festival „Despot Stefan Lazarević – JUST OUT Manasija“ Despotovac, u kategoriji Receptivna turistička agencija – Balkan Travel Centar, u kategoriji Ugostiteljski objekat za smeštaj - hotel– Grand hotel Tornik, Zlatibor, u kategoriji Ugostiteljski objekat za smeštaj – ostali ugostiteljski objekti za smeštaj – Nataly Spa, Sokobanja, u kategoriji Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga – Arheološki park Viminacijum, u kategoriji Pojedinac – dr Iskra Maksimović, direktorka Tvrđave Golubački grad. Prepoznajući značaj filmske industrije, Marija Labović, v.d. direktora TOS, uručila je specijalno priznanje asocijaciji „FilminSerbia“.

foto: Promo

Tokom manifestacije „Turistički cvet“ proglašena je i pobednica konkursa „Najbolja fotografija Srbije 2019.“ Milena Popović.

foto: Promo

Na konkurs za „Turistički cvet“, stiglo 78 prijava, a od ove godine, u izbor najboljih bila je uključena i internet publika.

foto: Promo

Promo tekst

Kurir