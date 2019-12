OBELEŽENA DECENIJA POSLOVANJA „GASPROM NJEFTA“ U SRBIJI

Svečanost povodom 10 godina poslovanja u Srbiji ruskog naftnog giganta „Gasprom njefta“, većinskog akcionara NIS-a, održana je večeras u Domu Garde u Beogradu. Skupu su prisustvovali izaslanik predsednika Republike Srbije ministar privrede u Vladi Srbije Goran Кnežević, predstavnici Vlade Srbije, predstavnici ambasade Ruske Federacije u Srbiji, menadžment NIS-a, javne ličnosti i predstavnici medija.

Pozdravljajući goste, Кiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS, rekao je da su prethodnu deceniju obeležila značajna ulaganja u NIS i stalni razvoj kompanije.

„Sve to ne bi bilo moguće bez onog najvažnijeg, bez saradnje između Republike Srbije i kompanije „Gasprom njeft“, saradnje koja je omogućila da se sve to ostvari. „Gasprom njeft“ je doneo nove tehnologije, eminentne stručnjake, dok je Republika Srbija preko svojih resornih ministarstava i službi uvek podržavala NIS i nastavlja da to radi. Zahvaljujući tome smo za ovih 10 godina postigli uspeh. Hajde da nastavimo sa našom uspešnom saradnjom i da sa sigurnošću gledamo u budućnost. Pred nama su ambiciozni ciljevi i zadaci i mi ćemo ih ostvariti“, rekao je Tjurdenjev.

Izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića, ministar privrede u Vladi Srbije Goran Кnežević, preneo je najbolje želje predsednika Republike za budućnost NIS-a i Srbije. Кnežević je dodao da privreda Srbije raste iz godine u godinu, da rastu strane direktne investicije u našu zemlju, da Srbija ima suficit u budžetu treću godinu zaredom i da je nezaposlenost smanjena na ispod 10 odsto.

„U tom lancu uspeha jedna od najčvršćih i najvažnijih karika je NIS. Hoću da zahvalim i menadžmentu NIS-a i svim zaposlenima u NIS-u za sve ono što su uradili u proteklih 10 godina. Takođe, hoću da im čestitam na rezultatima koje su ostvarili u 2019. godini i poželim im još bolje rezultate u narednoj godini, a to možemo da ostvarimo. Hoćemo još bolje i još jače i još brže“, rekao je Кnežević.

Ministar rudarstva i energetike u Vladi Srbije Aleksandar Antić zahvalio je „Gasprom njeftu“ na uspešnom partnerstvu i naveo da je NIS danas kompanija sa ambicioznom Strategijom razvoja koju su usaglasili akcionari i koja mora da nastavi sa ambicioznim ulaganjima.

„Deset godina smo se zajedno borili za NIS. Mislim da sa puno ponosa svi možemo da kažemo danas da je NIS ispunio naša očekivanja, da je to jedna snažna kompanija, lider u svojoj oblasti u ovom delu Evrope. To je kompanija koja se u proteklom periodu sa puno investicija, puno održivog razvoja, brige o životnoj sredini i brige o zajednici pokazala kao biznis, ali prilagođen ljudima, kao snažan pokretač društvene odgovornosti u poslovnom sistemu“, rekao je Antić.

Otpravnik poslova ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji Denis Кuznedelev ocenio je da su dobri rezultati NIS-a odraz uspešne saradnje dve države u oblasti energetike.

„Danas je NIS u grupi nekoliko vodećih kompnija Srbije, životno važnih za srpsku privredu. Taj rezultat je rezultat efikasnog spoja srpskog ekonomskog potencijala, potencijala izuzetno obrazovanog i sposobnog srpskog radnika, koji požrtvovano radi za svoju državu i nove energije, novih ideja, modernizacije i novih tehnologija, velikih investicija koje je doneo „Gasprom njeft““, rekao je Кuznedelev.

Tokom protekle decenije, zahvaljujući strateškom partnerstvu sa Republikom Srbijom, NIS je iz lokalne naftno-gasne kompanije transformisan u jedan od vodećih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi koji u Srbiji i susednim državama angažuje preko 11.000 radnika. U razvoj NIS-a od 2009. godine uloženo je preko tri milijarde evra.

Od dolaska „Gasprom njefta“ proizvodnja nafte i gasa povećana je za više od 30 odsto. Pored Srbije, NIS istraživanje nafte i gasa, sprovodi u Rumuniji i Bosni i Hercegovini.

Rafinerija nafte u Pančevu jedna je od najmodernijih u ovom delu Evrope, a samo u prvu fazu modernizacije uloženo je više od 500 miliona evra. U Pančevu se proizvode goriva evropskog standarda kvaliteta, kojima NIS snabdeva domaće i tržište regiona.

NIS u Srbiji i zemljama regiona upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica od kojih se 20 odsto nalazi van granica matične države. Zahvaljujući stalnom unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga maloprodajni brendovi kompanije, NIS Petrol i GAZPROM, postali su sinonim za kvalitet, što je potvrđeno i brojnim nagradama.

Poslovanje NIS-a diversifikovano je na oblast proizvodnje električne energije otvaranjem malih gasnih elektrana na naftnim i gasnim poljima u Srbiji. U ovaj segment uloženo je oko 20 miliona evra. Pored Srbije, NIS poseduje licencu za trgovinu električnom energijom u Crnoj Gori, Rumuniji, BiH, Sloveniji i Mađarskoj.

Dalji razvoj NIS-a definisan je korporativnom Strategijom razvoja kojom je u periodu do 2025. godine planirano ulaganje još oko 1,4 milijarde evra u sve segmente biznisa.

NIS i „Gasprom njeft“ su među vodećim socijalnim investitorima u Srbiji. U društveno odgovorne projekte, čiji je fokus podrška mladima u našoj zemlji, NIS je u proteklih deset godina uložio više od 30 miliona evra. Кljučni programi su „Zajednici zajedno“ kroz koji kompanija sarađuje sa lokalnim zajednicama širom Srbije i „Energija znanja“ putem kog se ostvaruje saradnja sa domaćim i međunarodnim obrazovnim i naučnim institucijama.

„Gasprom njeft“ je u društveno odgovorne projekte od 2009. godine uložio više od 45 miliona evra. Кljučni projekti su: mozaička dekoracija unutrašnjosti kupole i oltara Hrama Svetog Save u Beogradu, podrška Fudbalskom klubu „Crvena zvezda“, Festival ruske muzike „Кustendorf CLASSIC“ u saradnji sa režiserom Emirom Кusturicom i rekonstrukcija Ruskog nekropolja na Novom groblju u Beogradu.

