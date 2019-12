Kad voliš ono što radiš onda je uspeh zagarantovan

Kako je raditi u najvećem svetskom lancu brze usluge, pa još biti upravnik dva restorana, pitali smo Igora Glušca koji je u popularni Mek došao 2007. i to preko Omladinske zadruge da zaradi novac za letovanje, a evo danas, dvanaest godina posle, on uspešno vodi dva restorana – Zmaj i Staru Pazovu.

„Počeo sam da radim u Meku tokom studija (Viša poslovna škola) kao obučeni radnik, misleći da ću da radim samo dok ne zaradim novac za letovanje, međutim odmah mi se dopao sistem u kom se tačno zna ko šta radi, za šta je odgovoran, sistem u kom se mnogo uči i u kom je tim sa kojim radite najvažnija karika. Dobro sam se uklopio sa kolegama, iako tada nisam imao ni 20 godina. Imao sam punu podršku tadašnjih menadžera i upravnika i zbog fakulteta oko usklađivanja radnog vremena i oni su tačno znali kako da me usmeravaju, koje treninge da pohađam i vrlo brzo sam napredovao do pozicije menadžera. Tokom godina sam se menjao i ja i kompanija, ja sam postao zreliji, unapredio sam svoje veštine u radu sa ljudima, vođenju restorana, završio sam trening u Nemačkoj koji je neophodan da bih postao upravnik i evo već 4 godine uspešno vodim dva restorana - Zmaj i Staru Pazovu. Kada volite ono što radite i kada imate nadređene koji vas prate i prepoznaju da vi to možete i podstiču vas, onda je uspeh zagarantovan. A McDonald’s je takva kompanija da je posvećena ljudima, pre svega zaposlenima, a onda i potrebama gostiju. Godinama se menjala i prilagođavala potrebama gostiju što kroz nove usluge, primenom inovativnih tehnologija, što kroz prilagođavanje menija. Moj posao je da organizujem rad restorana, planiranje smena, kontrolu primene standarda, motivaciju i razvoj zaposlenih. Najvažnije je prepoznati u ljudima njihove skolonosti, podstaći ih da ostvare svoje želje i ja sam najsrećniji kada neko od mojih kolega sa kojima sam ja radio na njihovom razvoju napreduje.“

Igor je zahvaljujući radu u McDonald’s-u upoznao i ljubav svog života, jednu Sarajku Olanu. Pitali smo Igora kako su se upoznali i evo šta Igor kaže „Kada se 2011. otvarao prvi restoran u BiH u Sarajevu, bio sam član tima iz Beograda koji je bio podrška kolegama u Sarajevu tokom otvaranja tog restorana. Mek je specifičan i po tome što možete da idete u drugu zemlju i pomognete kolegama. Ja sam se posle određenog vremena vratio u Beograd i tako smo godinu i po dana održavali ljubav na daljinu, a onda smo odlučili da se ona preseli u Beograd i za to veliku zahvalnost dugujemo našem rukovodećem timu - od direktora, HR direktorke, kolega. Ona sada radi u Meku u Rakovici i asistent je upravnika. Imamo dva sina i veoma smo zadovoljni što oboje radimo u Meku.“

Za kraj smo pitali Igora kako je uskladiti ovako zahtevan posao i privatni život i da da savet mladim kolegama koji tek počinju svoje karijere.

„Posao traži posvećenost i mnogo je važna podrška tima sa kojim radite da biste mogli da balansirate poslovne i privatne obaveze. Naši sinovi su mali i uglavnom smo usredsređeni na njih i njihove aktivnosti. Smatram da je u životu najvažnije imati cilj i ,uz posvećenost, sve je dostižno. Mladim kolegama savetujem da uče i da se usavršavaju, Mek je pravo mesto ako žele da nauče prave vrednosti i šta znači raditi u kvalitetnom timu i organizovanom okruženju. Već sam pominjao da je Mek kompanija u kojoj je fleksibilnost rasporeda rada veoma važna, da se dosta ulaže u talente, u edukaciju i razvoj zaposlenih. Nije lako raditi sa ljudima, ali je zadovoljstvo kada učestvujete u razvoju mladih kolega i kad znate da ste vi inicirali njihov napredak.“

Promo tekst

Kurir