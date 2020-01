VUČIĆ O EKONOMSKIM TEMAMA: Za vreme Arsića i Cvetkovića imali smo najmanji rast u svetu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija u vreme premijera Mirka Cvetkovića i njegovog savetnika Milojka Arsića imala najmanji rast privrede u svetu i poručio da će naša zemlja, za razliku od njih, brzo da sustigne i prestigne zemlje Jugoistočne Evrope po privrednom rastu.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše procenu ekonomiste Milojka Arsića da Srbiji treba tri decenije da stigne zemlje Jugoistočne Evrope uz ovakav rast.

"Ne moraju ljudi da brinu, mi ćemo mnogo brže od tih 30 godina da ih pristignemo i prestignemo. Zaostajali smo tada 200 godina za Hrvatskom, a da su nastavili još 10 godina da vladaju Arsić, Đilas, Jeremić i ostali, zaostajali bi još 400 godina".

Vučić kaže da je Arsićev najvažniji posao u životu bio taj što je bio savetnik premijera Cvetkovića u vreme kada smo imali najniži rast na svetu.

"To je vreme kada smo imali najniži rast na svetu, od minus 3,9 odsto do plus 1,4 odsto. Imali smo negativan rast više od četiri godine. Ne znam kako su to uspeli. Imali smo tada kamate na dugoročne ili srednjoročne kredite od 7,5 odsto, a danas od 1,2 do 1,6 odsto", kaže Vučić.

Predsednik navodi da je, ipak, Arsić nešto priznao, da će ćemo stići zemlje Jugoistočne Evrope za 30 godina, što znači da se danas brže razvijamo nego sve te zemlje Jugostočne Evrope.

"To znači da mi pristižemo druge, a ne zaostajemo dalje, dok smo u njegovo vreme dramatično zaostajali. Što se tiče našeg rasta, sada se ponovo pravdaju kako se to desilo da mi imamo veći rast nego što su oni predviđali", dodao je Vučić.

Na pitanje šta je bilo sa obećanjem da će Drvar dobiti fabriku, koju je najavio, Vučić kaže da misli da je ta fabrika ili već otvorena ili pred otvaranjem, te da obećanja drži.

"Ako budem imao vremena, možda odem u Drvar, ako mi ne zabrane opet da odem na neku liturgiju, jer ću opet nesto da destabilizujem ako odem na liturgiju. Svakako, ljudi u Drvaru znaju da svoja obećanja ispunjavam i ono što Srbija obeća našem narodu, mi to i učinimo ne ugrožavajući nikoga. Ali, možda je i to destabilizacija ako zaposlimo 100 ili 200 žena da imaju platu da mogu da izdržavaju svoju decu?", rekao je Vučić.

On je dodao da će svakako građani za neki dan biti obavešteni o toj fabrici.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir