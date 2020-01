ZA SVE KOJI VOLE DA ULAŽU U HARTIJE OD VREDNOSTI Mali: Srbija će emitovati obveznicu u evrima na 20 godina

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Srbija prvi put, i to koliko već sutra, imati emisiju obveznica u evrima na period od 20 godina, a iznos emisije je 150 miliona evra.

Mali je u Skupštini kazao da je Srbija do sada emitovala obveznice na period do 10 godina, odnosno do 15 godina.

"Obim nije veliki, iznosi 150 miliona evra, ali za nas je važan, jer ako je neko spreman da vam ukaže poverenje na 20 godina, to govori u prilog tome koliko se Srbija promenila, koliko smo stabilni i koliko poverenja investitori imaju u našu ekonomiju", istakao je Mali.

Izmene zakona za efikasnije ulaganje u srpsko tržište Izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala biće omogućeno da se poveća baza i struktura potencijalnih investitora koji će ulagati u domaće hartije od vrednosti, rekao je danas u parlamentu ministar finansija Siniša Mali. Mali je, obrazlažući izmene zakona, naveo da se predloženim izmenama postiže usaglašavanje odredbi Zakona o tržištu kapitala sa Zakonom o javnom dugu. - Strani investitori i fondovi će na brz i efikasan način moći da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala, dodao je Mali i podsetio da se prošle godine Srbija vratila na međunarodno tržište kapitala, gde je imala dve veoma uspešne emisije evroobveznica, i to po istorijski najnižim kamatnim stopama. Mali je podsetio da je Srbija nedavno otvorila Poglavlje 4 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se odnosi na slobodno kretanje kapitala, navodeći da je na taj način naša zemlja dobila priznanje da ima uslove za povezivanje sa evropskim tržištima od trenutka pristupanja Evropskoj uniji.

Pored emisije obveznica na 20 godina denominovane u evrima, Srbija će, kaže, imati emisiju obveznica u dinarima na period od 12 godina, što je, prema njegovim rečima, dugoročnije nego do sada.

"Na ovaj način pokazujemo koliko se Srbija promenila, jer sve što radite u javnim finansijama na kraju se potvrđuje na međunarodnom tržištu kapitala", poručio je ministar finansija.

(Kurir.rs/Tanjug)

