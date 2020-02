IZ KRALJEVA DO SOLUNA ZA 5.900 DINARA: Lako do mora, za manje od sat i po

KRALJEVO - Nakon Beča, sa aerodroma “Morava” u Lađevcima prvi putnici će od 31. marta poleteti i za Solun.

Ova linija uspostavljena je zbog velike zainteresovanosti putnika upravo za let ka ovom gradu do kog će se avionima “Er Srbije” putovati tri puta sedmično-utorkom, četvrtkom i subotom.

“Juče su puštene karte u prodaju i već ima zainetersovanih građana koji žive u tom delu Srbije. Karta do Soluna u jednom pravcu košta 5.900, dok je povratna 9.900 dinara. Uz kupljenu kartu može se rezervisati i prevoz do aerodroma i to košta 1.500 dinara. Polasci utorkom biće u 8 časova, a subotom u 12.55. Dužina leta je 1.20 minuta”, rekao je za RINU, Dejan Tomković iz jedne od agencija za prodaju avio-karata.

Linija od Kraljeva do Soluna biće sezonskog karaktera, a letovi će se obavljati do 15. oktobra 2020. godine.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir