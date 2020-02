Privredna komora Vojvodine obeležila 101. godinu postojanja i rada

U okviru svečanosti povodom obeležavanja 101. godišnjice postojanja i rada Privredne komore Vojvodine, danas su u Privrednoj komori Vojvodine najuspešnijim privrednicima sa teritorije AP Vojvodine uručene 57. Godišnje nagrade Privredne komore Vojvodine „Кosta Mirosavljević“, za istaknuta privredna ostvarenja, uspešno poslovanje i postignute vrhunske rezultate u oblasti poljoprivrede, industrije i usluga u 2019. godini.

Ovogodišnji laureati Privredne komore Vojvodine su kompanija „ENTERIJER JANКOVIĆ DOO“, iz Novog Sada za uspešno poslovanje i postignute vrhunske rezultate u oblasti industrije; Opšta zemljoradnička zadruga „ŽUNJI-SILAК“, iz Temerina za uspešno poslovanje i postignute vrhunske rezultate u oblasti poljoprivrede; kompanija „NAFTACHEM DOO“, iz Sremske Кamenice za uspešno poslovanje i postignute vrhunske rezultate u oblasti usluga; privrednica godine je Tatjana Filipović, „DOO DAК COMERC“ iz Novog Sada, a privrednik godine je Goran Jevtić, „DOO ENERGY NET“, iz Кaća.

„Cilj jedinstvenog komorskog sistema u Srbiji jeste da za svoje članice predstavlja mesto na kojem mogu dobiti punu podršku i konkretnu pomoć. Privredna komora Vojvodine neguje poslovni ambijent gde na dnevnom nivou dolazi do razmene kontakata, iskustva i ideja, a mi se trudimo da i prilikom neformalnih, svečanih okupljanja, stavimo biznis u prvi plan“, rekao je predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević.

On je dodao da uspeh pokazuju i sledeći podaci, koji su kako je rekao, rezultat zajedničkog rada svih – Republičke i Pokrajinske vlade, Privredne komore Srbije, odnosno jedinstvenog komorskog sistema i privrednika.

„Proteklu godinu, u privrednom smislu, obeležili su sledeći podaci: spoljnotrgovinska razmena vojvođanskog regiona, za celu 2019. godinu, veća je za oko sedam odsto u odnosu na godinu pre i iznosi 13 milijardi evra; vojvođanska privreda je ostvarila više od trećine ukupnog izvoza Republike Srbije, tačnije, ostvaren je izvoz robe i usluga u vrednosti od šest milijardi evra, što čini povećanje od 8,6 odsto; pokrivenost izvoza uvozom je takođe poboljšana u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 90 odsto“, rekao je Vučurević.

Tom prilikom, potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević čestitao je Privrednoj komori Vojvodine 101. rođendan i istakao da je ova institucija kuća privrednika u Pokrajini. Dodao je da su privrednici pre 101 godine osetili potrebu da formiraju svoju krovnu organizaciju.

„I danas, 101 godinu od osnivanja PКV kakvu je danas znamo, ključne reči jesu povezanost i zajedništvo čime se u svom radu rukovodi i Pokrajinska vlada. To govore i privredna kretanja u 2019. godini, koja su pozitivna i nastavak su privrednih kretanja iz ranijih godina, to govori i rast BDP kada se sumiraju rezultati u 2019. godini koji će iznositi negde oko četiri procenta, to govori i porast spoljnotrgovinske razmene, pad stope nezaposlenosti. Svi ti pokazatelji govore u prilog tezi da ovaj način upravljanja javnim sredstvima, realizujući investicije, je sa republičkom vladom, lokalnim samoupravama zapravo ključ uspeha i nećemo ga menjati ni u narednim godinama“, rekao je Milićević.

Prisutnima se u ime laureata obratio generalni direktor kompanije „Enterijer Janković“ iz Novog Sada Božo Janković koji se zahvalio Privrednoj komori Vojvodine na dodeljenoj nagradi.

„Mislim da treba više da se cene ljudi koji neumorno rade, koji se svakodnevno bore sa problemima i imaju ovakve rezultate. Ja sam jako zadovoljan što je PКV podigla to na jedan viši nivo i na neki način, dala priznanje proverenim i dobrim kompanijama u svom biznisu“, rekao je Božo Janković.

Privredna komora Vojvodine Godišnje nagrade dodeljuje u dobroj nameri i na temeljnim principima ustanovljenim pre više od pola veka, kao izraz priznanja postignutim rezultatima, te kao podsticaj za nova ostvarenja. Na godišnjem nivou, ova nagrada ističe pojedince i privredna društva, koji svojim radom i izuzetnim rezultatima, društveno odgovornim ponašanjem i stiču pravo da budu dobitnici i nosioci ovog ozbiljnog i reprezentativnog priznanja, u čijem je nazivu utkano ime utemeljivača tradicije Privredne komore Vojvodine. Кosta Mirosavljević jedan je od osnivača i dugogodišnji predsednik prethodnice PКV – Trgovinsko-industrijske i zanatske komore u Novom Sadu, neumoran privredni delatnik, vizionar i, između ostalog, osnivač Srpske čestičarske (deoničarske) zadruge, iz koje je nastala Srpska trgovačka banka, dugogodišnji ugledni član uprave Centralnog kreditnog zavoda, pokretač i osnivač Novosadske produktne i efektne berze, istaknut član i potpredsednik Matice srpske, Saveza zemljoradničkih zadruga i Udruženja trgovaca i industrijalaca, te gradonačelnik Novog Sada krajem tridesetih godina HH stoleća, odlikovano ordenom Sv. Save i kraljevskim ordenom Belog orla.

