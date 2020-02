SAGA NEW FRONTIER GROUP: Srpska IT kompanija osvaja tržište Kanade

Beograd, 10. februar 2020. - Weaver komunikaciona platforma, IT kompanije Saga New Frontier Group, zastupljena u više banaka i finansijskih institucija u zemlji i regionu, doživela je proboj i na tržište Kanade, nakon što je predstavljena na stručnoj konferenciji „The Future of Banking, Technology and Credit Unions“.

Konferencija je okupila neke od svetskih kreditnih unija, pred kojima je generalni direktor kompanije Saga, Nebojša Bjelotomić, govorio upravo o Weaver komunikacionoj platformi i njenim karakteristikama.

foto: Promo

Naime, ova platforma nudi finansijskim institucijama bolje korisničko iskustvo tako što kroz chatbot rešenje korisnički servis banaka radi 24 sata, sedam dana u nedelji, a banke svojim korisnicima omogućavaju trenutno zadovoljenje potreba kao i ulogu finansijskog savetnika.

Ova komunikaciona platforma predstavlja idealno rešenje za grupu korisnika kreditnih unija i prvi je multi-jezični i voice bot u zemljama centralno – istočne Evrope. Više od 27 odsto korisnika koji koriste Weaver chatbot ne koristi druge digitalne kanale kompanije, a potrebno je samo tri meseca za implementaciju rešenja.

foto: Promo

Kompanija Saga New Frontier Group razvila je veliki broj jedinstvenih informacionih sistema i izvršila revolucionarni uticaj na funkcionisanje javnog sektora i finansijskih institucija. Takođe, Saga razvija softverske proizvode, koji su zasnovani na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju. U 2009. godini Saga je postala deo New Frontier Group – najperspektivnije grupacije ICT preduzeća u Centralnoj i Istočnoj Evropi koja se 2013. godine našla na Gartnerovoj listi 10 najuspešnijih sistem-integratora na ovim tržištima.

Promo

Foto: Promo

Kurir