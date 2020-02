STIŽU UVEĆANE JANUARSKE PENZIJE: Na čekovima i do 7.000 dinara više, evo koliko tačno iznose povišice TABELA

Na račune i kućne adrese oko 1,7 miliona penzionera u Srbiji danas počinju da stižu penzije uvećane za 5,4 odsto.

Isplata januarskih primanja počeće 10. februara, a to će biti i prva penzija koja će stići po novom obračunu, odnosno uz povišicu, zbog koje će pojedini čekovi imati i 7.000 dinara više.

Naime, od januarske penzije 2020. počinju da se primenjuju izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, usvojene početkom decembra prošle godine, kojima se od 1. januara 2020. godine uvodi indeksacija penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli.

Najbrojnija grupa penzionera, koju čini više od petine najstarijih (njih 21,5 odsto), čije su penzije od 10.000 do 15.000 dinara, u novčanicima će imati od 540 do 810 dinara više. Najstariji građani koji mesečno dobijaju između 15.000 do 20.000 dinara, i kojih ima 218.350, mogu da računaju na 810 do 1.080 dinara više, a oni kojima na čeku stoji iznos od 20.000 do 25.000 dobiće povišicu između 1.080 i 1.350 dinara.

Među najbrojnijim grupama penzionera je i ona sa primanjima od 35.000 do 40.000 dinara. Oni će u 2020. dobijati između 1.890 i 2.160 dinara više. Za 30 penzionera, koji mesečno primaju najveću penziju od 135.065 dinara, i povećanje će biti najveće, oko 7.000 dinara.

Švajcarski model" praktično znači da će penzije u Srbiji rasti po modelu koji podrazumeva usklađivanje sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade.

Dok rastu penzije, u našoj zemlji raste i granica za odlazak u istu, i to isključivo za dame. Naime, u Srbiji se muškarci trenutno penzionišu sa 65 godina i tu nisu planirane nove zakonske promene. Ipak, novi propisi za penzionisanje žena stupili su na snagu u januaru prošle godine.

Nežniji pol tako trenutno mora da radi do 62,5 godina, a granica za penzionisanje će biti pomerana svake godine za po tri do šest meseci. Praktično, dame u našoj zemlji će od 2032. godine u penziju ići sa 65 godina.

Starosna granica za penzionisanje u Srbiji i dalje je "blaga" imajući u vidu koliko je godina potrebno za odlazak u drugim susednim, ali i daljim zemljama. Tako su, recimo, japanski premijer Šinzo Abe i njegova vlada odobrili predlog zakona kojim pozivaju firme da omoguće radnicima da nastave da rade do 70. godine.

Nove zakone za odlazak u penziju prošle godine dobile su Crna Gora, Hrvatska i Poljska.

