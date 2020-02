IMATE PROBLEMA SA NOVCEM? Postoji savršeno rešenje i OVO je vaš partner koji UVEK priskače u POMOĆ!

Recimo da želite konačno da kupite malo bolji automobil jer ne biste da se preznojavate kad negde krećete, i bitno vam je da tamo zapravo i stignete pre nego što usput pozovete šlep službu, koja vam je već na brzom biranju u telefonu. Jedino što vas sprečava da se ponovite i rešite stresa je to što nemate dovoljno ušteđevine ili je nemate uopšte.

Verovali ili ne, nije problem. Jedino što treba da uradite je da se javite Addiko banci koja je za ovakve situacije isplanirala savršeno rešenje.

Dinarski keš kredit koji vam nudi, omogućava i refinansiranje obaveza u drugim bankama i lizing kućama, sa rokom otplate do čak 83 meseca. Prednosti je fiksna mesečna rata tokom celog perioda otplate.

Odlično je što ne postoje troškovi obrade kredita, a vaše je da odaberete 1, 8, 15. ili 22. dan u mesecu za dospeće kreditnih obaveza.

Ponuda važi do 31.03.2020. godine i do tog datuma bi trebalo da se odlučite da počnete da ulažete u sebe, pa tako izbegnete probleme koji nisu nužni. Ne razmišljajte više i zaputite se do najbliže ekspoziture banke i pokrenite promenu.

Reprezentativni primer kredita: Iznos kredita 1.000.000 RSD; Rok otplate 83 meseca; Mesečna rata: 15.971,31 RSD; Nominalna kamatna stopa 8,49% (godišnja ‒ fiksna); Efektivna kamatna stopa (godišnja) 9,37%*; Jednokratna naknada za obradu kredita 0%; Naknada za održavanje kreditne partije (mesečno) 100 RSD; Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa 150 RSD (samo za klijente koji nemaju otvoren tekući račun u Addiko banci); Ukupno za otplatu (glavnica+kamata) 1.325.618,63 RSD. *Efektivna kamatna stopa je obračunata na dan 01.01.2020. sa dospećem prve rate 01.02.2020. godine.

Koji god plan da ste odlagali, neka on ponovo postane prioritet. Nema potrebe da trpite stres, sebi ste najhitniji i najbitniji. Napravite krupan korak ka kvalitetnijem životu i uložite u ono što vam je važno. Sve što možete danas, nikako ne ostavljajte za sutra.

