Vojvodina sve interesantnija turistička destinacija severnim susedima

Turističku ponudu Vojvodine, odnosno Srbije na nedavno održanom Međunarodnom sajmu turizma u Budimpešti „UTAZAS 2020“, u organizaciji Privredne komore Vojvodine (PKV), Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Turističke organizacije Vojvodine (TOV), predstavilo je 35 turističkih i ugostiteljskih preduzeća na zajedničkom štandu – PKV, Privredna komora Srbije, TOV, Agencija za upravljanje lukama, Centar beogradskih festivala, Udruženje dunavski propeler, Turistička agencija „Alfa travel see“, Turistička organizacija Subotica, Hotel Prezident Palić, „Vitin fruits“ Subotica, Aeroklub „Ivan Sarić“ Bačka Topola, Turistička organizacija Sombor, Apartmani „Royal“ Sombor, Turistička organizacija Senta, Pansion Ana Senta, Turistička organizacija Mali Iđoš, Vila Pipač, Salaš Katai Mali Iđoš, Vinarija Deurić Mala Remeta, Destilerija Kalpak Vrbas, Udruženje banja Srbije, Vinarija Čoka, rakije Benišek Veselinović, Pastai testenine, restoran „Bački dvor“ sa jezera Provala iz Vajske, Klaster Deliblatska peščara, Turistička organizacija Novi Bečej, Turistička organizacija Temerin, Udruženje domaćina Totovo selo, Agencija za turizam Arača, Udruženje domaćina Skorenovac, Turistička agencija „Dani-tours“ Skorenovac, Turistička agencija „Kompas tourism&travel“ Novi Sad, „Omniturs“ Beograd, Hotel „Mama Shelter“ Beograd.

foto: PKV

U delegaciji PKV bili su sekretar Udruženja usluga Branislav Mamić, viši savetnik za turizam Dragica Samardžić i direktorka „Panonija PKV“ Borislava Prstojević. Tom prilikom, Dragica Samardžić rekla je da Vojvodina ima jako dobru saradnju sa partnerima iz Mađarske i da veliki broj turista dolazi u Srbiju i Vojvodinu.

foto: PKV

„Naročito su im zanimljivi programi seoskog turizma, jer žele da upoznaju tradiciju i kulturu stanovništva koje živi u Vojvodini. Deo edukativnog programa u njihovim školama je u vezi sa lokalnim zajednicama koje žive u Vojvodini“, rekla je ona i dodala da su organizatori ove godine objedinili sve one izlagače koji imaju interes da se predstave na mađarskom tržištu.

„Ako posmatramo 2019. godinu, u Vojvodini je ukupno ostvareno povećanje dolazaka turista od 4,3 odsto, u odnosu na isti period 2018. godine“, rekao je Mamić i podsetio je da PKV konstantno radi na unapređenju poslovne saradnje sa partnerima iz inostranstva, a naročito sa onima iz Mađarske i da je pre nekoliko dana, predsednik PKV Boško Vučurević potpisao Aneks sporazuma o poslovnoj saradnji u oblasti zdravstvenog turizma sa privrednim komorama u Rijeci i Segedinu.

Direktorica TOV Nataša Pavlović istakla je da su do sada turisti iz Mađarske, kada je u pitanju Vojvodina, bili na četvrtom, a sada su na trećem mestu po broju poseta.

Danko Deneš, vlasnik Turističke agencije „Alfa travel see“, istakao je značaj učešća na sajmu u Budimpešti.

foto: PKV

„Kao turoperator u Vojvodini, važno nam je da ostvarimo kontakt sa onim turoperatorima, odnosno firmama koje organizuju putovanja za Srbiju, za Balkan, u cilju uspostavljanja poslovnog odnosa, da imamo priliku da im u direktnom kontaktu predstavimo turističku ponudu naše zemlje, odnosno Vojvodine“, rekao je Deneš i dodao da je zahvaljujući ukupnom radu PKV, TOV, TOS, turoperatora širom zemlje, došlo do porasta broja dolazaka i noćenja turista iz Mađarske kod nas. „Nikada do sad nismo imali veliki broj predrezervacija kao što ih imamo od početka ove godine“, rekao je Deneš, a kao najposećenije destinacije od strane mađarskih turista, naveo je takozvane city ture u Novom Sadu i Beogradu, nautičke ture do Đerdapa, posete tvrđavama Golubac, Smederevska tvrđava i gastro ture, a u Vojvodini i salaši i vinarije.

Da je došlo do povećanja broja turista iz Mađarske, svedoče i predstavnici salaša Katai iz Malog Iđoša, koji se na ovom sajmu predstavljaju već deset godina.

„Na sajmu u Budimpešti ostvarimo mnogo kontakata, od kojih nam u posetu dođe između 60-70 odsto, što individualno, što u grupnim posetama. Iz tog razloga, nama izuzetno znači pojavljivanje na ovom sajmu“, rekla je Ana Marija Katai i dodala da je definitivno došlo do porasta broja mađarskih gostiju na ovom vojvođanskom salašu.

Boris Eremić, ispred Turističke agencije „Kompas tourism&travel“ iz Novog Sada, rekao je da je ova agencija već 14 godina prisutna na ovom sajmu, a da su prošle godine prvi put učestvovali kao izlagači.

„Mislim da je ovo pravi put da probamo da dovedemo još više mađarskih turista kod nas, jer kao što je poznato, mnogo više naši ljudi odlaze u Mađarsku. Ovo je pravi način da mi pokušamo da obrnemo tu situaciju u našu korist“, rekao je on i dodao da je Budimpešta glavna destinacija naših turista kada je u pitanju Mađarska. „Kao i banje, jer je kod njih izuzetno razvijen banjski turizam, ali sad sa banjom Fruške terme mi možemo da im pariramo. Ova banja je najveća banja u Evropi trenutno po kapacitetu“, rekao je Eremić. Igor Vasiljević iz Destilerije „Kalpak“, koji se sa svojim proizvodima predstavlja na mnogim turističkim sajmovima, istakao je da je prezadovoljan odzivom posetilaca zajedničkom štandu u Budimpešti. „Građani Mađarske su prepoznali kvalitet i čak su sa tugom rekli da su naše rakije mnogo kvalitetnije“, rekao je Vasiljević. Ispred restorana „Bači dvor“ na jezeru Provala u selu Vajska, Opština Bač, Oliver Farkaš, koji prvi put predstavlja na ovom sajmu, rekao je da se posetioci interesuju za njih, kako pojedinci, tako i turističke agencije iz Budimpešte i okoline.

(Foto: PKV)

