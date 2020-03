NA TRŽIŠTU NEMA VELIKIH ANOMALIJA: Utvrđeno 27 nepravilnosti, naloženo vraćanje cena

To se pre svega odnosi na limun, jabuke, đumbir, ali i alkohol, zaštitnu opremu, maske i rukavice.

On je dodao da se kol centru do juče javilo 905 građana, odnosno toliko je bilo poziva, a građani su se uglavnom žalili na nedostatak dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme, ali i na više cene južnog voća.

"Ovakve situacije mogu da stvore dve vrste tržišnih anomalija, s jedne stane da dođe do nestašice ili da se pojavi crno tržište. Za sada nemamo nijednu od te dve anomalije izraženu u nekom obimu. Može da dođe do privremene nestašice dok roba ne dođe do magacina", rekao je Ljajić za TV Prva.

Prema njegovim rečima, mnogi trgovci su ograničili količine koje možete da kupite tako da je u mnogim radnjama limit 5 kilograma brašna, u nekim radnjama džak krompira ili 2,5 kilograma luka.

To je ogranično, jer se, kako objašnjava, mali prodavci snabdevaju u velikim supermarketima i onda tu robu prodaju u svojim prodavnicama.

"Još uvek većih problema sa snabdevenošću nema. Može da postoji kašnjenje u isporukama za robu koja se nabavlja u inostranstvu, ali trgovci za sada ne izražavaju bojazan da bi to moglo dodatno da se komplikuje", rekao je Ljajić.

Ukoliko se nastavi ovaj trend siguran sam, zaključio je Ljajić, da možemo da održimo ovaj nivo snabdevenosti u našim radnjama.

