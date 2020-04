Apollo God of Sun u Meridianbetu - bogovski dobra igra

Grčka spada u one zemlje sa jednom od najbogatijih kultura, a grčka istorija je jedna od najbitnijih civilizacijskih tekovina. Ova tema uvek privlači veliku pažnju, pa je zato upravo ova tema postala i tema jedne od najzanimljivijih igrica.

Nova igra na Meridian online kazinu, sa antičkom grčkom tematikom će sigurno oduševiti sve igrače. Ovo je drevni mit o Apolonu, Bogu Sunca! Od proizvodjača igara „Novomatic“ stiže nam „Apollo God of the Sun“ sa deset rillova ( podeljenih u dve kolone, jedna vodoravno, druga uspravno) i sto platnih linija. Imamo džokera koji se prenosi iz jedne u drugu kolonu, free spinove sa dodatnim džokerom. Video slotovi iz „Novomatic-a“ su obično klasični, pa je bilo iznenađenje kada smo u ovom slotu pronašli dva seta po pet rillova. Levi set je standardan sa pet rillova u četiri reda. Desni set je sa pet rillova u dvanaest redova. Oni se u velikoj meri vrte nezavisno da bi stvorili 100 platnih linija. Ipak, oni rade i zajedno u nekoliko slučajeva. Ukoliko vam se džoker pojavi na prvom setu, on će se kopirati i pojaviti u istom rillu i na drugom setu. Funkcija online free spinova se može pokrenuti kombinovanjem na oba seta, ako dobijete tri, četiri ili pet scatter-a u kombinaciji na oba seta. Bonus scatter-i mogu se pojaviti na rillovima jedan, tri i pet i na levom, i na desnom setu. Za tri scatter-a, dobićete osam free spinova i multiplikator jednak vašoj isplati. Za četiri scatter-a, dobićete 12 free spinova i multiplikator 2,5 vaše isplate. Pet ili više scatter-a, doneće vam 20 free spinova i multiplikator 10 vaše isplate. Bez obzira na broj free spinova koje dobijete, bilo koji džoker koji dobijete na prvom setu, pojaviće se na istom rillu i u drugom setu. Vizuelni sadržaj je na bazi epske tematike, a tu je i simpatična muzika u pozadini dok spinujete. Od simbola videćete karte, harfe, strelice zmajeve i ratnike kako se vrte po rillovima. Od nešto jačih simbola, tu su vatreni konj i Apolon koji se mogu složiti u dobitnu kombinaciju i to su simboli koji najviše plaćaju. Što se tiče isplativosti, „Appolo God of the Sun“ je visoko isplativa igra. Kombinacija džokera je ključ za visoki dobitak, posebno u bonus rundi. Ako su grčki Bogovi raspoloženi, očekuje vas lep dobitak. Ljubitelji grčke mitologije, otvorite nalog na Meridian online kazinu i uz specijalne pogodnosti i promocije koje vas očekuju, krenite u susret ka grčkim Bogovima!

Zabava, istorija, mitologija i savršena tema čine ovu igru jedinstvenom i donose najbolji provod. Appolo God of Sun u Meridianbetu - bogovski dobra igra.

