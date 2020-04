Zentiva proširuje svoje prisustvo na tržištu akvizicijom poslovanja Alvogena za region Centralne i Istočne Evrope

PRAG – 1. april 2020. god. Grupacija ZENTIVA (Zentiva Group a.s.) objavljuje dovršetak ranije proglašene akvizicije poslovanja farmaceutske kompanije Alvogen za region Centralne i Istočne Evrope. Ovaj aranžman nadovezuje se na Zentivin stalni poslovni rast pojačavajući svoje prisustvo u Poljskoj, Rumuniji i Bugarskoj, a uz to i proširujući svoje prisustvo na dodatna, nova tržišta, uključujući i Rusiju, Ukrajinu, Kazahstan, Mađarsku, Hrvatsku i Zapadni Balkan. Kao rezultat ovih aktivnosti, Zentiva sada može da isporuči prošireni asortiman proizvoda milionima ljudi širom Evrope kao i izvan njenih granica. „Sa ovom akvizicijom, mi udružujemo dve vodeće srodne kompanije i vanerzansko poslovanje (direktnu prodaju potrošačima) u regionu Centralne i Istočne Evrope“ – rekao je Nick Haggar, izvršni direktor kompanije Zentiva. „Naše snage i portfolio proizvoda perfektno dopunjuju jedni druge u skladu sa Zentivinom stragerijom rasta. Sa našim stalnim širenjem na nova tržišta, i uz naš poednički tim, možemo da isporučimo još više visokokvalitetnih i dostupnih lekova koji su ljudima potreni svakodnevno, kako u Evropi, tako i izvan njenih granica.“ „Kompanija Alvogen na području Centralne i Istočne Evrope prometuje preko 200 generičkih proizvoda, kao i proizvoda koji se direktno prodaju potrošačima, i to za brojne terapeutske oblasti uključujući i veoma poznate brendove kao što su Lactacyd®, Persen®, EuBiotic® i još mnogo više, sa vodećom marketinškom pozicijom na 14 glavnih tržišta širom Centralne i Istočne Evrope“ rekao je Hacho Hatchikian, nedavno imenovani komercijalni direktor kompanije Zentiva za region Centralne i Istočne Evrope. „Pridružiti se Zentivi predstavlja veliku priliku da se udruže snage, proširi naš portfolio i unapredi operativna nadmoćnost a sve u cilju da se izađe u susret zdravstvenim potrebama ljudi u Evropi i izvan njenih granica.“ Najnoviji razvoj oslanja se i na nedavne komercijalne akvizicije kompanije Creo, u Ujedinjenom Kraljevstvu, i kompanije Solacium, u Rumuniji, kao i na multimilionske investicije (iskazano u Evrima) u Zentivine postojeće proizvodne kapacitete u Pragu i Bukureštu. Pored nedavno objavljene akvizicije proizvodnog pogona u mestu Ankleshwar, a čije se dovršenje očekuje tokom nekoliko predstojećih nedelja, akvizicija takođe proširuje Zentivin proizvodni kapacitet sa još jednim pogonom, Labormed Alvogen, koji je lociran u Bukureštu, Rumunija.

