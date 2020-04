SINIŠA MALI: Srbija će po privrednom rastu biti bolja od najjačih ekonomija Evrope

Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da Međunarodni monetarni fond (MMF) u svom najnovijem izveštaju projektuje da će Srbija ove godine zabeležiti najbolje rezultate u Evropi kada je reč o visini BDP-a.

Naime, Mali je naveo da će najrazvijenije zemlje, po izveštaju MMF-a, imati ogroman pad privredne aktivnosti – Nemačka čak -7%, Francuska -7,2%, Italija – 9,1%, dok za Srbiju projektuju -3%, što je takođe najbolja stopa i u regionu, s obzirom na to da na primer za Hrvatsku projektuju -9% , za Sloveniju - 8%.. Mali kaže i da veruje da će Srbija zabeležiti bolje rezultate od toga, te da su to za sada konzervativne procene.

On je dodao da MMF za sledeću godinu projektuje da će Srbija rasti čak 7,1%, što bi je takođe svrstalo u najuspešnije zemlje u Evropi. Kaže i da je upravo zato važna fiskalna konsolidacija koju je Srbija sprovela, jer je danas otpornija na sve moguće šokove.

Ministar finansija je nakon sednice Koordinacionog tima za implementaciju Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19, rekao i da će sutra biti usvojene dve uredbe, kako je i obećano, a koje se odnose na primenu garancijske šeme sa poslovnim bankama u iznosu od dve milijarde evra, kao i na podršku poljoprivrednim gazdinstvima od 2,6 milijardi dinara.

„Uredba o primeni garancijske šeme sa poslovnim bankama u iznosu od dve milijarde evra će se sutra naći na sednici Vlade Srbije i već od ponedeljka krećemo u njenu implementaciju. To znači da će preduzećima u privatnom sektoru na raspolaganju biti jeftini krediti, u ukupnom iznosu od dve milijarde evra, za koje garantuje Republika Srbija, i to već od ponedeljka“, rekao je ministar.

On je naveo da će se pred Vladom Republike Srbije sutra naći i Uredba o podršci poljoprivrednim gazdinstvima.

„Reč je o dodatnih 2,6 milijardi dinara, što ide preko Uprave za agrarna plaćanja, u okviru Ministarstva poljoprivrede. Kao što znate, ekonomske mere se primenjuju na ona poljoprivredna gazdinstva koja vode knjige, na preduzetnike i na one koji imaju svoja preduzeća“, rekao je on.

Mali je istakao da je na ovaj način u potpunosti završen pravni okvir za implementaciju svih planiranih ekonomskih mera, koje se odnose na 600 milijardi dinara (5,1 milijardi evra) za podršku našoj privredi.

On je podsetio da su prošle nedelje usvojene uredbe koja se odnose na odlaganje poreza i doprinosa, na direktnu novčanu pomoć preduzećima u iznosu od tri minimalca, kao i na isplatu 100 evra svakom punoletnom građaninu Republike Srbije.

Ministar finansija je istakao da su već sada vidljivi rezultati mera koje su preduzete, i da je već veliki broj privrednika prijavljen putem sajta Poreske uprave.

„Do sada se 83.800 preduzetnika prijavilo za otvaranje namenskog računa, i još oko 300.000 njih je automatski prijavljeno, s obzirom na to da imaju račun u samo jednoj banci, pa im se po automatizmu otvara namenski račun u toj istoj banci. Do kraja aprila svi ostali imaju priliku da se prijave preko sajta Poreske uprave i već prve nedelje maja ćemo isplatiti prvi minimalac za sve one koji su se prijavili“, rekao je Mali.

Takođe, usvojena je i Uredba koja se odnosi na Fond za razvoj Ministarstva privrede, a kako je rekao Mali, prijave su već počele.

„Već imamo oko dvadesetak prijava. Predlog je da već narednog utorka, kada je i prva sednica Upravnog odbora Fonda za razvoj, odobrimo zahteve za ta sredstva. Podsetiću vas da su to jeftini krediti, do 36 meseci i sa 1 odsto kamate na dinarska sredstva. Pozivam sve privrednike koji se još nisu prijavili, da to i učine. Po dogovoru i predviđenoj dinamici, ta pomoć će biti isplaćena“, istakao je Mali.

Ministar je zaključio da je cilj ovih mera podrška zaposlenosti, ali i podrška privatnom sektoru, odnosno onima kojima je pomoć u ovim teškim vremenima najpotrebnija.

Kurir