KORONA UDARILA I NA SVETSKO TRŽIŠTE NAFTE: Gorivo jeftinije 20 odsto, prodaja prepolovljena

Globalno tržište nafte je pod velikim udarom zbog aktuelne situacije, izjavio je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović i dodao da je u Srbiji snabdevanje stabilno i da će u dužem periodu potrošači moći da kupuju gorivo po dosta niskim cenama.

On je rekao da je od početka marta do početka aprila prodaja goriva u našoj zemlji opala za više od 50 odsto, i to: benzina 53 odsto, dizela 47 odsto i 57 odsto TNG.

Takođe, cene su u Srbiji od januara pale za oko 20 odsto: dizela za 25 dinara, benzina za 20, a TNG za oko 15 dinara. - Zasad je sasvim izvesno da ćemo uživati kao potrošači još dosta dugo u niskim cenama goriva - kaže Mićović i dodaje da ćemo narednih dana kupovati gorivo po cenama po kojima nismo gotovo nikada.

Na većini pumpi u zemlji cena benzina 95 je pala ispod 130 dinara za litar, a dizela ispod 140 dinara, dok se auto-gas prodaje po ceni od oko 70 dinara. Upitan koliko će nisko pasti cene goriva, Mićović kaže da je nezahvalno licitirati zato što se ukupni troškovi menjaju.

- Da vam neko sada pokloni naftu, a ona se nalazi na Bliskom istoku, treba da rentirate tanker, kojeg trenutno nema jer su zarobljeni kao skladišta ili ga ima po mnogo višoj ceni. Onda treba da ga pošaljete negde i nafta treba da se dopumpa, recimo, od Krka do rafinerije u Srbiji i da se u složenom sistemu preradi i dođe do benzinske stanice, što je sve trošak - istakao je on i ocenio da mnoge naftne kompanije u svetu neće preživeti ovu krizu i poremećaje na tržištu zbog dramatičnog pada potrošnje i velikih količina neiskorišćene nafte i da bi problemi sa količinama nafte mogli da nastanu za tri, četiri ili pet godina.

Kurir.rs/ Foto: Dragana Udovičić

Kurir