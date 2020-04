MINIMALAC STIŽE OD 5. MAJA Evo kada na račune leže 30.022 dinara

"Hvala vam na trudu, radu, angažmanu, posvećenosti i na tome što se niste štedeli. Hvala vam na borbi za naš narod i našu zemlju." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju nove bolnice u Vojnomedicinskom centru „Karaburma“, koja je namenjena lečenju obolelih od virusa COVID-19. Rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog dela objekta donirala je firma „Termomont“ sa svojim partnerima.

