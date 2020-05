GUVERNERKA KAKVU SIGURNO NISTE ZNALI! JORGOVANKA TABAKOVIĆ: Ja premijer? Hvala lepo! A ko bi onda bio guverner?

Nisam ja od onih što nemaju šta da kažu... Ali sam ranjiva. Mada ćutimo kad nemamo šta da kažemo. Ćutimo da rečima ne povredimo onog pred kim ćutimo. Ćutimo dok čekamo da prođe nevreme, da prođe nesporazum.

Ovako u svojevrsnoj ispovesti za Kurir počinje priču guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Iako su njeno profesionalno mišljenje i ekonomske prognoze nadaleko poznati, za naš list je iz potpuno drugog, privatnog ugla i sa sentimentom pričala o krizi izazvanoj koronavirusom, aktuelnoj političkoj situaciji, opoziciji, ali i ljubavi, patnjama, kolegama, deci...

Guvernerka je na originalan, sebi svojstven način podelila sa nama razmišljanja o temama koje i nju, a verujemo i mnoge od nas, danas okupiraju. I gotovo smo sigurni da ovu njenu stranu - onu duboko ljudsku, ranjivu, skoro potpuno ogoljenu - niste dosad imali prilike da upoznate.

O patnjama

SPORO PROLAZI ONO ŠTO ME BOLI

- I danas, dok se krećem kao dete koje uči da hoda, živim kao i uvek: čitam, piskaram, sređujem, raspoređujem slike i drage predmete s voljom i posvećeno kao da je to najvažnija stvar na svetu. Ne brinem što sporo prolazi ovo što me boli. Kad bi sve što boli tako lako prolazilo... Kad bi sve što povredimo tako lako zaceljivalo, gde bi nam bio kraj. Hodam, ali sporo i oprezno, kao po ledu. Kao onaj ko je pao pa se boji da će opet. To je proces ozdravljenja, ne trenutak. Neke bolesti prebolimo i od nekih povreda čovek ozdravi. Ali kad nas povrede oni kojima verujemo, skoro nikad se ne oporavimo.