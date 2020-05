ZVANIČNO: Ako ste uplatili aranžman do 15. matra ove godine, evo šta su agencije dužne da urade

Uredba omogućava da građani koji su uplatili turistički aranžman do 15. marta ove godine imaju mogućnost da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Ukoliko zamensko putovanje ne bude realizovano do tog datuma građani imaju pravo na povraćaj uplaćenog novca do 15. januara 2022. godine. Novo putovanje se u dogovoru agencije i putnika može realizovati na istoj ili drugoj destinaciji, i to u iznosu ne manjem od onog koji je putnik uplatio agenciji za putovanje koje nije iskoristio.

Zaključivanje novog ugovora o putovanju između agencije i putnika biće obezbeđeno polisama osiguranja.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

