PRVA ISPLATA POMOĆI OD 100 EVRA VEĆ 1. JUNA: Prijave počinju 15. maja i trajaće do 5. juna

Право на 100 евра помоћи из Пакета мера има око 5,5 милиона грађана Србије. Министарство финансија омогућиће свим грађанима који имају право на овај износ, и желе да новац добију, да се за њега пријаве електронским путем преко портала Управе за трезор, или путем телефона. Број телефона биће објављен пред 15. мај када почиње да ради контакт центар. Приликом позива или онлајн пријаве биће неопходно да оставите име и презиме, број личне карте и матични број, као и име банке у којој већ имате рачун, или у којој желите да вам наменски рачун буде отворен.

A post shared by Министарство финансија (@ministarstvo_finansija) on May 3, 2020 at 3:00am PDT