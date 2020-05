DA LI ĆE SADA POJEFTINITI CENE KVADRATA U SRBIJI Ovo se nije desilo za četvrt veka, ovde je cena od 500 do 750 evra!

Кako kažu oni koji se tim poslom dugo bave, situacija iz prethodna dva meseca bila je potpuno drugačija od one na koju su navikli, jer je poslovanje gotovo u potpunosti stalo i agencije zatvorile vrata.

Ipak, poslednjih nekoliko dana stvari se menjaju nabolje, ponovo se radi, ali su posledice prethodnog perioda vidljive. Oni ukazuju na to da će se tržište postupno opravljati, a kojom brzinom zavisi od mnogo faktora, pre svega zainteresovanosti kupaca i ponude nekretnina. Ipak, može reći da se stabilizacija može očekivati krajem maja ili, što je izvesnije, u junu.

Što se tiče cena, za sada se ne očekuje velika razlika u odnosu na prethodni period, ali je moguće da će, od grada do grada, a u zavisnosti od ponude i broja kupaca, cene biti nešto niže.

Ne pamtimo sličnu situaciju

Prema rečima vlasnika agencije za nekretnine Bomil iz Novog Sada, Bojana Miljanovića, za četvrt veka, koliko agencija postoji, ništa slično situaciji koja je prošla, nije se desilo.

- Praktično od polovine marta na tržištu nekretnina je bilo potpuno zatišje, a tek smo krajem aprila ponovo počeli da radimo - kaže Miljanović.

Кako dodaje, tržište se polako budi, ali su još zapravo u nekoj fazi ponovnog ispitivanje tržišta.

Cene kvadrata u Novom Sadu

On ističe i da je, iako se još ne može pouzdano reći, moguće da će u Novom Sadu cene kvadratnog metra biti nešto niže, ali da bi to moglo biti između 10 i 20 odsto u odnosu na one koje su važile do polovine marta.

- Cena kvadratnog metra nekretnine zavisi od niza faktora. Do polovine marta u Novom Sadu je cena kvadrata stana u novogradnji bila oko 850 evra na recimo Adicama, do oko 2.000 evra po kvadratu na najatraktivnijim lokacijama u centru. Iako su mnogi smatrali da je to mnogo, prodaja je išla bez većih problema. Posle ovog zatišja ćemo videti kako će tržište odreagovati. Za sada nema mnogo kupaca, a prodavci su, po svemu sudeći, spremni da nekretine ponude po nešto nižim cenama - kaže Miljanović.

Slično je i u drugim gradovima, pa tako u Subotici, prema rečima dikrektora agencije "Кastor" Željka Maravića, teško može da se proceni šta će se dešavati s cenom nekretnina, ali je izvesno da će to zavisiti od intresovanja kupaca.

Maravić ističe i da su u proteklom periodu realizovani poslovi započeti u martu i aprilu, što im je pomoglo da premoste prekid poslovanja, a da će tome sigurno doprineti i pomoć države, namenjena privredi.

- Svakako ima više onih koji nekrentine nude na prodaju, a manje je kupaca, i to, naravno, utiče na cenu, ali za sada prodavci nisu pokazali da su spremni da koriguju cene kvadrata - ističe Maravić.

Cena kvadrata u Subotici

Prema njegovim rečima, u februaru je u Subotici kvadratni metar starih stanova koštao od oko 600 do 650 evra, a kvadrat onih u novogradnji od oko 950 evra pa do oko 1.100 na najatraktivnijim lokacijama u centru grada.

- Ne očekujem da će biti veće promene cena, a ako sniženja i bude, najverovatnije neće biti veće od deset odsto. Cene nekretnina u Subotici i inače su povoljnije nego u većim gradovima, pre svega u Novom Sadu i Beogradu, pa su tamo i veće mogućnosti da se tržište stimuliše sniženjem cene - kaže Maravić.

Cena kvadrata u Zrenjaninu 500 - 750 evra

U Zrenjaninu se posle prekida rada tokom vanrednog stanja, ponovo radi, poziva je sve više, i to potvrđuje da je tržište živnulo.

On ukazuje na to da stabilizaciju očekuje onda kad se steknu svi potrebni uslovi za to, odnosno rad svih u lancu, a pre svega Кatastra. Protekla dva meseca značajno su uticala na naše poslovanje, a oporavak će trajati, kaže Vukolić.

Prema njegovim rečima, nije se išlo na teren, Кatastar gotovo da nije radio i sad kreću iz početka pa se o eventualnoj promeni cene kvadratnog metra za sada ne može govoriti, iako je moguće da su prodavci spremni da je nešto malo snize.

- Cena kvadratnog metra stana u novogradnji je oko 950 evra, dok se cena starijih stanova, u zavisnosti od lokacije, spratnosti i drugih karakteristika kreće od oko 500 do 750 evra, a već više od šest meseci ponuda najtraženijih stanova je sve manja - kaže Vukolić.

Prema njegovim rečima, Zrenjanin je specifičan kad je u pitanju ponuda starih stanova, tj. ima ih malo, a potražnja je velika. To može biti razlog što se ne očekuje veći pad cene kvadratnog metra.

