Paketi „EPIDEMIK PROTEKT“ DDOR osiguranja za lakše prevazilaženje posledica epidemije

DDOR osiguranje predstavlja, jedinstvene na tržištu osiguranja, „EPIDEMIK PROTEKT“ pakete koji sadrže kombinaciju naknade za hospitalizaciju zbog epidemije ili pandemije, kao i set različitih vrsta asistencija koje pružaju podršku kada je najteže. Paketi se ugovaraju kao kolektivno osiguranje zaposlenih, članova udruženja ili bilo koje druge organizacije. Takođe, ugovaraju se i kao dopunsko osiguranje uz individualne ili kolektivne polise životnog osiguranja. Posebna pažnja posvećena je porodicama i zbog toga će svim roditeljima pokriće iz paketa „EPIDEMIK PROTEKT“ biti na raspolaganju potpuno besplatno u trajanju od godinu dana, ukoliko ga, uz polise individualnog životnog osiguranja, zaključe do kraja juna meseca tekuće godine. Ova vrsta dopunskog osiguranja nije ograničena samo na pandemiju COVID-19 i podrazumeva pokriće u slučaju proglašenja bilo koje lokalne ili globalne epidemije-pandemije.

„Nepredvidivost i snaga aktuelnog pandemijskog virusa, blokirale su čitavu planetu. Period od prethodnih nekoliko meseci uverio nas je da moramo da se ponašamo odgovorno i više da razmišljamo o budućnosti, da budemo što spremniji i fleksibilniji. Upravo je ovo i razlog zbog kojeg smo pripremili poseban set usluga „EPIDEMIK PROTEKT“, koje pružaju potpuno pokriće od posledica COVID-19, kombinujući životno osiguranje sa novčanom naknadom za bolničke dane i najznačajnijim uslugama bitnim svima koji moraju da provedu vreme u bolnici,“ ističe Giorgio Marchegiani, predsednik Izvršnog odbora DDOR osiguranja i dodaje: „Naša individualna riziko i mešovita životna osiguranja svakako nude pokriće ukoliko nastupi osigurani slučaj uzrokovan koronavirusom, a naš novi proizvod „EPIDEMIK PROTEKT“ je pripremljen tako, da nudi pomoć prilikom prevazilaženja poteškoća i pre, a naročito nakon povratka sa bolničkog lečenja, pružajući adekvatnu novčanu naknadu kao i usluge koje olakšavaju povratak u normalno životno funkcionisanje.“

foto: Promo

Paketi „EPIDEMIK PROTEKT“ podrazumevaju isplatu do 50€ za bolnički dan, odnosno do 100€ za bolnički dan proveden na intenzivnoj nezi. Dodatno, u periodu od prvih godinu dana, paketi obuhvataju, u zavisnosti od ugovorenog nivoa premije i posebne vrste asistencije koje pružaju podršku kada je najteže i podrazumevaju konsultacije sa lekarima 24 časa, psihološko savetovanje, organizaciju prevoza do bolnice i povratka kući, dostavu hrane ili lekova, pa čak i brigu o kućnim ljubimcima.

DDOR osiguranje je od samog početka proglašenja epidemije, obratilo naročitu pažnju na organizaciju poslovanja u skladu sa savetima nadležnih državnih i zdravstvenih institucija. Takođe, kompanija posebno apeluje na sve građane da se i dalje pridržavaju svih preporuka za načine ponašanja kojima se smanjuje rizik od prenošenja zaraze. Ipak, odgovorno ponašanje, uz mere prevencije, podrazumeva i brigu o mogućim budućim događajima, za koje bi trebalo da se osiguramo. Paketi „EPIDEMIK PROTEKT“ garantuju pun iznos naknade za provedene dane na bolničkom lečenju, a asistencija pruža punu logističku podršku u pribavljanju proverenih informacija od lekara i organizaciji života dok traje hospitalizacija.

Promo tekst

Kurir