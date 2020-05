MALI LJUT: Voleo bih da popričam s njima! Ne bi smelo da se desi da neko javno preduzeće nije platilo svoje obaveze!

Danas je krenula isplata jednokratne novčane pomoći od 100 evra za oko 950.000 penzionera, odnosno za penzionere koji imaju tekući račun u Banci Poštanska štedionica i onima koji penziju primaju na kućnu adresu, odnosno onima kojima je otvoren namenski račun u toj banci. Prethodno je u petak 15. maja isplaćena ova jednokratna pomoć za oko 100.000 penzionera, koji su tog istog dana mogli i da raspolažu novcem. U filijalama Poštanske štedionice penzioneri mogu da podignu u dinarskoj protivrednosti 11.759,40 dinara. Novac će moći da podignu u svih 185 ekspozitura Banke Poštanska štedionica, kao i na šalterima pošta. Sve ekspoziture banke će u danas, 16. maja raditi sa izmenjenim, produženim radnim vremenom od 8 do 18 časova. Znamo da penzionerima nije bilo lako u prethodna dva meseca. Ali oni su svojom odgovornošću pokazali da imaju poverenje u državu i one koji je vode. 🇷🇸

