DANAS POČINJU KOMERCIJALNI LETOVI SA BEOGRADSKOG AERODROMA: Prvi putnici stižu u 11.45! Er Srbija poleće 21. maja

BEOGRAD - Kompanija Viz er uspostavila je danas let od Londona do Beograda, što je prvi komercijalni putnički let na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" nakon obustavljanja letova 19. marta zbog krize izazvane pandemijom virusa kovid19, rečeno je na aerodromu.

Avion Viz era A320-200, koji je poleteo sa londonskog Lutona, sleteće u Beograd sa prvim putnicima oko 11.45 sati.

Planirano je da taj avion poleti nazad za London u 12.30 sati.

Na osnovu rezervacionog sistema može se videti da se naredni let za London očekuje tek 1. juna, kao i da aviokompanija planira da leti četiri puta nedeljno na toj liniji, objavljeno je na portalu Playtravel.

Ostale linije Viz planira da obnovi početkom juna: od 1. juna očekuju se letovi iz Beograda za Bazel (letovi tri puta nedeljno), Malme (četiri puta nedeljno), Stokholm (dva puta nedeljno), Memingen (tri puta nedeljno), Ajndhoven i Maltu (četiri puta nedeljno).

Komercijalni letovi Er Srbije počinju 21. maja.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir