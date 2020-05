VUČIĆ NAJAVIO POVEĆANJE PLATA Malo je zemalja koje su ovo mogle da priušte Ljudi će tražiti posao ovde, ne u Nemačkoj

Vučić je na pitanje da li je povećanje od 10 posto plata radnicima konačna odluka ili su predviđena još neka povećanja.

- To povećanje od 10 odsto, mislim da bi trebalo malo sačekati sa novim povećanjima. Bar da vidimo do kraja godine. Dajte da izvučemo zemlju iz krize. Nije to ćup iz kog može da se vadi. Plata, recimo, doktora na Infektivnoj klinici pre 7 godina je bila 64.000 dinara, sada je 106.000. Ako mi kažete da to nije značajno povećanje, ja sa tim ne mogu da se složim. Mislim da je to strašno važno i da je to ogromno povećanje. I verujem da ćemo do kraja godine ići na novo povećanje. Ne zaboravite samo da su svi zdravstveni radnici dobili povećanje od 10 posto. Malo je zemalja koje su to mogle da priušte, a mi ćemo do kraja godine gledati da još povećamo zato što hoćemo da sačuvamo zdravstvene radnike koji su pokazali ogromnu hrabrost i da otvorimo bolji prostor na većem nivou usluga za mlade ljude koji ne treba da traže posao u Nemačkoj, Norveškoj, Austriji..., već da traže posao ovde - rekao je predsednik.

- Mi ovde gradimo budućnost i sigurnost za naše građane, ovime pokazujemo da možemo kroz državno zdravstvo da rešavamo probleme uspešnije nego najmodernije i uspešnije zemlje sveta - rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir