NIKO NIJE OSTAO RAVNODUŠAN Objava na Instagramu Ministarstva finansija obradovala naciju kao nikad ranije! (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali poručio da od danas kreće isplata 100 evra onima koji su se prijavili putem sajta idp.trezor.gov.rs.

- Prijave još uvek traju i trajaće sve do 5. juna, a možete se prijaviti putem sajta idp.trezor.gov.rs, ili putem kol-centra na broj 0800 101 100 - poručeno je na Instagramu Ministarstva finansija.

Podsetimo, on je naveo da se do juče u 8.00 javilo četiri miliona građana da dobije po 100 evra, što je kako je dodao "ogromna većina, tako da samo mali broj to nije učinio".

Prema njegovim rečima, već je isplaćeno oko dva miliona građana, jer su novac dobili penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć.

