KORONA PROMENILA KUPCE NEKRETNINA Vikendice po Vojvodini najtraženije ali na ovom mestu baš! Idu od 8.000 do 15.000 evra

Građani Srbije su protekla gotovo dva meseca živeli u vanrednom stanju, a uslovi života i rada su po mnogo čemu bili drugačiji od uobičajenih.

Srećom, sada je to iza nas jer je vanredno stanje ukinuto, sve više ljudi ide na posao i privreda se polako podiže. Moglo bi se reći da se vraća uobičajeni način života i rada, ali i to da se to neće desiti ni brzo ni odjednom. To se odnosi na, praktično, sve segmente privrede – i one koji su bili privi na udaru, kao šti su turizam i ugostiteljstvo, pa do trgovine, u kojoj se gotovo stalno radilo, piše novosadski Dnevnik.

Nakon gotovo dva meseca, u stanje poznatog i uobičajenog poslovanja vraćaju se i oni koji rade u oblasti prodaje nekretnina. I izgleda da im je posao dobro krenuo jer je, na osnovu onoga što je saopšteno iz Republičkog geodetskog zavoda, ta delatnost pokazala veliku elastičnost i otpornost - a podaci govore da se za svega desetak dana od ukidanja vanrednog stanja tržište nekretnina u Srbiji potpuno oporavilo i da se one prodaju slično kao i do polovine marta.

Da je tržište živnulo, potvrđuju i prodavci nekretnina u nekoliko gradova u Vojvodini, ali i ukazuju na to da je sada, svega oko dve nedelje od ukidanja vanrednog stanja, teško reći kojim tempom će se ono i vratiti na raniji nivo.

Navode da se pretekle oko dve sedmice potencijalni kupci uglavnom raspituju o cenama stanova i da su veoma obazrivi, strpljivi i spremni da kupovini posvete daleko više vremena nego ranije i više puta odmere pre nego što donesu odluku da kupe neku nekretninu. Oni ističu i da bi stabilizaciju na tržištu nekretnina trebalo očekivati narednog meseca, a da, što se tiče cena, ne treba očekivati velike promene u odnosu na one cene koje su važile do polovine marta i uvođenja vanrednog stanja.

foto: Youtube Printscreen

I dok je tokom vanrednog stanja prodaja nekretnina praktično stala, oni koji imaju vikednice pored reka, na Fruškoj gori ili bilo gde van grada, bili su u daleko boljoj poziciji od onih koji žive u stanovima. Naime, zabrana kretanja je tokom vikenda trajala više od 50 sati, a nekoliko puta protegla se i na više od 80, pa su mnogi građani iznajmljivali vikendice. To, ali i još uvek sveže iskustvo dugog boravka u stanovima, moglo bi dovesti do rasta interesovanja za kupovinu vikednica ili kuća na selu, a da li će do toga i doći, kažu prodavci nekretnina, takođe je sada rano govoriti. Ipak, ukazuju na to da interesovanja ima i da je nešto veće nego ranije, ali i da to ne znači i da će biti realizicije.

- Potražnja za placevima i vikendicama je veće nego ranije, a da li je reč samo o trenutnoj situaciji ili će se taj trend nastaviti, videćemo - kaže vlasnik jedne agencije za nekretnine iz Novog Sada Bojan Miljanović. – Za sada je više onih koji se interesuju za kupovinu placeva/zemljišta nego onih koji su spremni da kupe vikednice, ali sve je to još na nivou raspitivanja.

foto: Beta/Dragan Gojić

Slično kaže i direktor jedne subotičke agencije Želj­ko Maravić, koji ističe da je još uvek rano za bilo kakav zaključke o tome kada bi se tržište nekretnina moglo oporaviti, a rano je govoriti i o interesovanju kupaca za posebnu vrstu nekretnine, kao što su vikendice i kuće za odmor.

U Zrenjaninu je tržište živnulo i, po rečima vlasnika jedne tamošnje agencije Nenada Vukolića, posla ima, ali se još uvek završavaju oni koji su započeti pre pandemije koronavirusa i vanrednog stanja.

– U ponudi se, naravno, i kuće u Zrenjaninu i okolini, a interesovanje nije ništa veća od ranijeg – kaže Vukolić.

Evo gde je najtraženije

– Najviše potencijalnih kupaca zaintresovano je za kupovinu kuća za odmor na putu Zrenjanin–Beograd. Cene tih nekretnina veoma se razlikuju i zavise od mnogo faktora – lokacije, starosti, veličine placa, opremljenosti, infrastukture... pa je zato teško precizno reći koliko je novca potrebno, ali okvirno, cene se kreću od oko 8.000 evra pa do oko 15.000.

(Kurir.rs/Dnevnik)

