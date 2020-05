NOVI USLOVI ZA POPUST NA RAČUNE ZA STRUJU I GAS: Jedna novina je uvedena, proverite da li i za vas važi

Prema novim kriterijumima struju će po nižoj ceni plaćati i domaćinstva koja to pravo nisu imala do sada, najavio je ministar Aleksandar Antić nakon što je usvojen novi pravilnik.

Olakšice za plaćanje računa za struju i gas od 1. juna dobiće socijalno ugroženi građani sa većim prihodima nego što je to bio slučaj do sada, što će omogućiti da i višečlano domaćinstvo (šestoro i više članova) sa mesečnim primanjima do 35.696 dinara ostvari to pravo. Tako je, kao uslov za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, gornja granica prihoda za najbrojnije porodice podignuta za 670 dinara. Za ostala domaćinstva povećanje limita se kreće od 280 do 530 dinara.

Ovo je predviđeno novim pravilnikom Ministarstva rudarstva i energetike. Tim dokumentom utvrđuje se limit mesečnih prihoda domaćinstava na osnovu kojih oni mogu da steknu status energetski ugroženog kupca. Uredbom Vlade određeni su uslovi za sticanje tog statusa. Resorni ministar Aleksandar Antić ističe da je učinjeno sve da se procedura olakša.

- Svi koji uživaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak, ne treba uopšte da se prijavljuju za ovu meru, ona im se automatski dodeljuje. Dva puta godišnje pravilnikom utvrđujemo limite prihoda koji se usklađuju sa rastom potrošačkih cena, kako bi i ljudi sa većim primanjima mogli da konkurišu - objašnjava Antić.

Ova mera je na snazi tek nekoliko godina, ali je, kako navodi, već koristi oko 75.000 porodica koje svakog meseca imaju te olakšice. On je pozvao sve, koji smatraju da ispunjavaju uslove, da ostvare to pravo preko lokalnih samouprava i njihovih centara za socijalni rad.

- Oni imaju vrlo jasna uputstva. Uredbom i pravilnikom definisali smo kategorije u odnosu na broj članova domaćinstva i njihove mesečne prihode - kaže ministar.

Uredbom je propisano da se u toku jedne kalendarske godine, energetski ugroženi kupac može opredeliti za umanjenje mesečne obaveze za korišćenje samo jednog energenta.

Status energetski ugroženog kupca, prema novom Pravilniku, mogu da dobiju jednočlana domaćinstva, čija je gornja granica mesečnih prihoda 14.848 dinara. Za porodice sa dvoje i troje članova limit je 21.619, za četvoročlana i petočlana domaćinstva je 28.385 dinara. Porodice sa šestoro i više članova ne smeju da premaše primanja od 35.696 dinara da bi ostvarile ovo pravo.

