MNOGI SU U CVEĆU NAMIRISALI DOBAR BIZNIS: Ni sanjali niste da se na ovom cvetu u Srbiji zaradi 184.000 evra po hektaru!

BEOGRAD - Oduvek ste voleli cveće i želeli biste da se time bavite ceo život? Nemojte da vas obeshrabri kada čujete koliko novca je potrebno da se uloži da bi se pokrenuo ovakav biznis, jer se on brzo vrati. Međutim, to je, koliko lep, toliko i mukotrpan posao.

Biznis gajenja cveća pokazao se kao veoma isplativ čak i tokom vanrednog stanja. U normalnim okolnostima odnos ulaganja i profita najčešće je jedan prema četiri, uz uslov da je proizvodnja uspešna, a tržište sigurno.

Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije kaže da cvećarstvo ima dobar trend rasta u Srbiji – svake godine se beleži rast od 10 odsto, objavio je RTS.

Ovim poslom svako može da se bavi, ali mora da zna da on zahteva intenzivan rad i dosta radne snage. Zato to i jeste skup biznis, navodi Bogunović. Prednost je što se čak do osam meseci mogu ubirati cvetovi, što zahteva i neprestano angažovanje.

"Kada radite osetljive vrste ne smete da dopustite da vam klimatski uslovi budu van kontrole, jer šteta može biti jako velika", naveo je Bogunović.

Ističe da oni koji žele da se upuste u ovaj posao treba prvo da uvide koje su im mogućnosti, odnosno da urade analizu zemljišta. Tada će znati šta bi moglo tu da uspeva. Nakon toga, treba utvrditi kolika ulaganja su potrebna i ko bi bili kupci.

Koje cveće je najisplativije za uzgajivače

Ruže – ako planirate da gajite ruže na tri ara, treba vam 4.000 evra početnog ulaganja. U prvoj godini imaćete prihod od 3.000 evra, a narednih po 6.000 evra. Ružu možete da eksploatišete pet godina.

Božuri – za hektar božura potrebno je početno ulaganje od 55.000 evra. Međutim, oni mogu da se eksploatišu 10 godina, a godišnje se zaradi 25.000 evra.

Gerberi – eksploatišu se tri godine, ali su zato prihodi 184.000 evra po hektaru.

Kale – od njih se može zaraditi 46.000 evra po hektaru, a možete ih tri godine eksploatisati.

Inače, Srbija najviše izvozi ruže koje su visokog kvaliteta, imamo mikroklimatske uslove koji im pogoduju. Naše ruže su po kvalitetu u rangu sa francuskim. Ruže i uvozimo, kao i ljiljane i orhideje.

