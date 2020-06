MINISTAR MALI S PRIVREDNICIMA NA JUGU SRBIJE: Više od 5,5 miliona građana dobilo 100 evra!

Sastanak sa uspešnim privrednicima ovog dela Srbije u “Simpu” - razgovaramo o izazovima sa kojima se susreću, o podršci države privatnom sektoru, i o nekim budućim investicijama u jug Srbije. Sledeća minimalna zarada privrednike i zaposlene očekuje u četvrtak 4. maja.

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Jun 2, 2020 at 4:28am PDT