UŽIVO KONFERENCIJA ZELENA EKONOMIJA REGIONA: Srbija uložila oko 400 miliona evra u eko projekte termosektora (KURIR TV)

Konferencija "Zelena ekonomija regiona" počela je danas u Beogradu, u organizaciji Adria media grupe. Konferencija je deo platforme deo projekta „Održiva budućnost“ a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike, u saradnji sa Evropskom investicionom bankom i drugim važnim partnerima.

Na konferenciji učestvuju predstavnici nadležnih ministarstava, institucija i kompanija iz Srbije i regiona. Inače, sve zemlje Zapadnog Balkana prolaze kroz energetsku transformaciju, a budućnost regiona je u umrežavanju i jedinstvenom energetskom tržištu.

Dragan Šagovnović, generalni direktor Ekonomskog instituta kaže da je jedan od glavnih problema "zelene energije" do sada bio sigurnost snabdevanja.

"Uz svu orjentaciju da se ide na energiju iz obnovljivih izvora, kod jako puno zemalja je sigurnost snabdevanja opredeljenja iz konvencionalnih izvora", kaže on.

Na pitanje šta Srbiju opredeljuje da pređe sa fosilnih goriva na "zelenu energiju" Šagovnović kaže da postoji više faktora.

"Jedan od faktora je svakako obaveze koje je Srbija preuzela prema Energetskoj zajednici i EU. Drugi faktor je da su te nove tehnologije koje su nekada bile skupe svakim danom postaju sve jeftinije. Samim tim postavlja se i pitanje konkurentnosti energije koja se bazira fosilnim gorivima. Ono što je jako bitno sa aspekta Srbije je da su rezerve uglja ograničene i da preorjentacija na zelenu energiju može obezbediti optimalnije upravljanje rezervama koje imamo danas", kaže on.

"Srbija sa 30 odsto uvozne zavisnosti energenata je daleko manje zavisna od EU gde je prosek 54 odsto. Srbija svoj energetski suverenitet bazira na proizvodnji električne energije na bazi lignita. I konačno, moramo biti svesni da je Srbija putem niske cene električne energije u proteklom periodu vodila socijalnu politiku. Svaka zemlja mora poći od svojih resursa, i to me prilagoditi ritam tranzicije ka zelenoj energiji. Nemačka planira tek 2038 povuče iz pogona elektrane na ugalj, dok Poljska i dalje nije izašla sa rokom očekujući pomoć EU. Veliku rezervu u cilju uspešne tranzicije vidim u energetskoj efikasnosti", rekao je on.

Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić rekao je da Srbija ima visok stepen proizvodnje ukupne energije i da smo u odnosu na EU daleko manje energetski zavisni, a da dve trećine električne energije proizvodimo iz uglja. On je objasnio da je jedan od prioriteta da tu proizvodnju učinimo ekološki odgovornijom.

"Mi smo u proteklih nekoliko godina investirali oko 400 miliona evra u različite ekološke projekte u termosektoru, a planiramo narednih godina dodatne investicije od 900 miliona evra kako bi rešili sve ove segmente. Rešili smo praškasto zagađenje, rešavamo denoks i odsumporavanje dimnih gasova kao ključne izazove u termosektoru. Drugi prioritet je što veća zastupljenost novih projekata iz obnovljivih izvora. Otkako sam ministar, mi smo pustili na mrežu oko 550 megavata novih kapaciteta iz obnovljivih izvora, a 2018. i 2019. godine smo bili lider u regionu sa novim projektima. Pre svega sa vetroparkovima. Planiramo sa tim da nastavimo u narednom periodu", rekao je on.

Ministar je naglasio da Srbija ima ogroman potencijal u energetskoj efikasnosti i da će se raditi na tom polju. On je izrazio nadu da će pregovori koji bude Srbija vodila sa EU u vezi sa tranzicijom na korišćenje obnovljivih izvora učiniti maksimalne napore budu fer i pošteni.

"Moramo da uzmemo u obzir da čitav region nije kapitalno uticao na klimatske promene i da u negativan uticaj imale najrazvijenije zemlje, a ni one nemaju jedinstvenu politiku kada je dekarbonizacija u pitanju. Čak i Nemačka, koja predvodi tu lokomotivu, planira rast termosektora a nisu ugasili ni jednu termoelektranu. Poljska nije napravila ni jedan korak u tom pravcu. Tako da čitav taj pristup mora da bude fer, pošten i postepen", rekao je Antić i dodao da se ne može očekivati od ovog regiona da izvrše brzu tranziciju, kao države koje su najveći zagađivači, a svoje ekonomije su podigle brzo na termosektoru.

Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike Hrvatske izjavio je iz perspektive Vlade Hrvatske "zeleni plan" dočekan sa velikim odobravanjem.

"Paradigma niskougljičnog razvoja i klimatske neutralnosti do 2050. godine koje je Hrvatska preuzela kao obavezu je nešto što malim ekonomijama, na neki način, otvara dodatnu perspektivu da svoj razvojni potencijal usmeravaju u čistom smeru. Mi tu računamo i na ovaj fond za oporavak EU, ali i na činjenicu da će višegodišnji finansijski plan 2021-2027 biti vrlo "zeleno" orjentisan."

Dubravka Negre, šefica regionalne kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, izjavila je da je ova institicuja 2019. godine donela novu energetsku politiku i napravila zaokret ka održivoj ekonomiji.

"Mi čak 30 odsto našeg finansiranja namenjujemo borbi protiv klimatskih promena, a želimo da ga povećamo na 50 odsto od 2025. godine. Tokom narednih 10 godina mi smo se obavezali ispred institucija EU da podržimo ulaganje od bilion evra u dekarbonizaciju privrede širom sveta i obustavimo finansiranje svih projekata gde je prisutno korišćenje fosilnih goriva i gasa zaključno sa 2021. godinom. Ta politika je dosta radikalna, ali smatramo da je neopohodna kako bi motivisali i druge finansijere da odlučno krenu sa dekarbonizacijom ekonomija širom sveta. Kada pričamo o Zapadnom Balkanu želimo da pomognemo zemljama u regionu da naprave tranziciju ka čistijoj energiji i usklade svoje ekonomije sa energetskim i klimatskim praksama EU. Tranzicija ka čistijoj energiji zahteva političku volju i usaglašavanje sa regulativom o obnovljivim izvorima i ekološkom efikasnošću EU, sa kojima su se zemlje u regionu obavezale u dobroj meri. Za tu tranziciju su potrebne velike investicije, a mogu da kažem da Severna Makedonija predstavlja dobar primer jer su usvojili Strategiju razvoja energetskog sektora do 2040. godine i prva zemlja u regionu koja je napravila strategiju isključenja korišćenja fosilnih goriva do 2030. godine", izjavila je ona.

"Što se tiče EU želimo da se rukovodimo pravednim mehanizmom tranzicije gde se EIB obavezao da mobiliše najmanje 100 milijardi evra do 2027. godine kao podršku zemljama da se pridruže ekološkoj tranziciji. To je bitno i za Zapadni Balkan. Što se tiče obnovljivih izvora energije, mi smo aktivno podržali strategiju za razvoj hidroelektrana na Balkanu. Naša ulaganja u ovom regionu što se tiče energetskoj sektora predstavlja 5 odsto ukupnog ulaganja, dok je na nivou EU 15 odsto. To znači da prostora ima", rekla je ona.

Tomas Šib, ambasador Republike Nemačke u Srbiji izjavio je da je najveći bezbednosni izazov na svetu nije trenutno borba protiv korona virusa nego moguće posledice globalnog zagrevanja.

On je dodao da je Nemačka bila jedna od prvih zemalja koja je krenula sa sređivanjem svog energetskog sektora i prelaska sa fosilnih goriva i nuklearne energije na obnovljive izvore.

Janez Kopač, direktor Energetske zajednice, izjavio je sekretarijat ove institucije lansirao ideju o postepenoj integraciji energetskog sektora što se tiče ugljen-dioksida sa EU a da bi ta tranzicija mogla da traje 10 do 15 godina.

"Predložili smo da se postepeno oporezuju misije ugljen-dioksida a te pare bi upotrebili za podsticanje obnovljivih izvora i mere energetske efikasnosti. Ako bi taj mehanizam postojao, EU bi ga morala nadgraditi sa dodatnim parama u smislu razvojne pomoći, jer će razlike između Zapadnog Balkana i EU biti sve veće a to nikome nije u interesu. Prva zemlja koja je otišla na put dekarbonizacije je Severna Makedonija, a Crna Gora je uvela visoku taksu na ugljen-dioksid i postavila prelazni period od 5 godina, što smatram da nije realno. Tu je i Srbija koja je išla izuzetno ambiciozno u investicije vetroparkova itd. Svaka zemlja ima svoj izazov, a svima treba regionalni pristup i pomoć EU jer ta tranzicija neće biti ni pravedna ni uspešna", rekao je on.

Iako podaci s kraja 2018. govore da je Srbija na 20,3 odsto obnovljivih izvora energije, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić ocenjuje realnim ciljeve koje je pred Srbiju postavila EU da do kraja 2020. ima 27 odsto udela u ukupnoj potrošnji iz obnovljivih izvora energije, što je iznad evropskog proseka.

Istraživanja u okviru projekta “Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije” (REPCONS) pokazuju da je ključni faktor jača međudržavna saradnja između zemalja Balkana. Ipak, svaka država ima pravo da odredi svoj energetski miks. Drugim rečima, svaka zemlja mora da izabere svoj energetski identitet u proizvodnji energije, ali energetski sistemi i tržišta zemalja regiona moraju biti povezani.

