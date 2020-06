MALI OBJAVIO DA SE ZA 100 EVRA POMOĆI PRIJAVILO 6,2 MILIONA GRAĐANA: Država sprema 20 NOVIH MERA!

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se do sada za budžetsku pomoć od 100 evra prijavilo više od 6,2 miliona građana i dodao da oni koji se nisu prijavili, to mogu da učine do večeras.

"Prezadovoljan sam. Broj ljudi pokazuje kako smo pogodili meru koja je građanima neophodna. Pokazali smo da imamo novac, da smo stabilni i da smanjujemo negativne posledice epidemije korona virusa", kazao je Mali.

Građanima koji se danas budu prijavli za taj budžetski novac namenjen za lakše prevazilaženje epidemije korona virusa, biće isplaćen u ponedeljak.

Naveo je da je država isplatila drugu od tri minimalne zarade za više od milion radnika zaposlenih u 235.000 preduzeća.

"Na pravi način podržavamo našu privredu, da se zahukta i krene da radi", rekao je Mali za TV Prva.

Naglasio je da je "velika stvar" što je u Srbiji od početka epidemije u martu broj zaposlenih građana veći za više od 6.000. Ocenio je da je do toga došlo zbog mera Vlade Srbije, kao i zbog poslova poput dostave hrane koji su prošireni zbog vanrednog stanja.

Razmatra se više od 20 mera kako bi zaposlili ljude koji su izgubili posao ili se vratili iz inostranstva, a biće izabrane one najefikasnije, rekao je ministar finansija Siniša Mali .

"Pitanje da li će to da bude oslobađanje ili smanjenje poreza i doprinosa za svakog novozaposlenog, direktna subvencija ili nešto između", rekao je on za Blic.

Dodao je da se razmišlja o novim kreditima i podsticajima za pokretanje novog biznisa što bi sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) trebalo da bude urađeno do kraja godine.

Kako je rekao ne vidi razlog da najugroženiji sektori turizam i saobraćaj ne budu zadovoljni jer, kaže, svi koriste državne mere pomoći kao što su tri minimalca, neplaćanje poreza i doprinosa na zarade i imaju pristup jeftinim kreditima.

Mali je rekao da predviđanja Ministarstva finansija govore da će stopa rasta za treći kvartal biti oko nule, a da bi u četvrtom kvartalu ove godine trebalo da bude u plusu.

"Jedini faktor koji je nepoznanica je globalno tržište, ali tu već sada vidim dobar paket mera za oporavak privreda zemalja EU koji se već primenjuje što znači da vraćanje na staro treba očekivati do kraja godine", rekao je on i dodao da ako nam ekonomija ove godine ne padne bićemo najveći pobednici.

Mali je rekao da je Srbija privukla 821 milion evra stranih investicija privukla u prvom kvartalu.

"Važno je da su svi strani investitori potvrdili da ostaju pri tome da dođu, a mi smo 273 miliona evra izdvojili za podršku njihovim investicijama", rekao je on.

Dodao je da se Srbija pokazala kao dobar i pouzdan partner što potvrđuju državne evroobveznice za kojima je postojala velika tražnja na međunarodnom tržištu.

On je potvrdio da program Srbija 2020-2025. ostaje kao kičma razvoja srpske ekonomije u narednih pet godina Kaže da je cilj države podizanje standarda građana i da je taj cilj potpuno ostvariv i istakao da će prosečna plata biti 900 evra do kraja 2025. a penzija preko 400 evra.

"A da li će biti lako, neće", rekao je Mali .

(Kurir.rs/Beta/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

