SVEČANO OTVOREN „UŠĆE TOWER TWO“ IDEALNO MESTO ZA PODRŠKU I RAZVOJ POSLOVANJA

Beograd, 11. JUN 2020. – Uz prisustvo predstavnika grada Beograda, zamenika gradonačelnika Gorana Vesića i gradskog urbaniste Marka Stojčića danas je svečano otvoren poslovni centar, A+ klase, UŠĆE Tower Two, koji predstavlja novu investiciju kompanije MPC Properties, najveće domaće kompanije za razvoj nekretnina u regionu. UŠĆE Tower Two poseduje 22 sprata i površinu za izdavanje od preko 22,000 m2, a ukupna vrednost investicije je 65 miliona evra.

foto: Promo

Lociran u samom srcu dešavanja Beograda, na ušću reka Save u Dunav, UŠĆE Tower Two karakteriše odlična konekcija sa svim delovima grada, a posebno imajući u vidu činjenicu da se u njegovoj neposredoj blizini nalazi najposećeniji šoping centar u regionu, UŠĆE Shopping Center, Muzej savremene umetnosti, ali i veoma sadržajan eko sistem. UŠĆE Tower Two raspolaže podzemnom garažom neto površine 21,000 m2 sa ukupno 740 parking mesta, koja zajedno sa garažom UŠĆE Shopping Centera osigurava kapacitet od preko 2,000 mesta za motorna vozila. Ovu poslovnu zgradu karakteriše i jedinstven panoramski pogled na prestonicu, jer trenutno ne postoji ni jedan objekat koji u tom smislu može da pruži sliku Beograda kao sa razglednice, kao što to omogućava pogled sa UŠĆE kula.

foto: Promo

„Naša nova moderna i prestižna poslovna zgrada, sagrađena je u skladu sa najvišim standardima energetski efikasne zelene gradnje, a potvrda toga je BREEAM excellent sertifikacija. Cilj nam je bio da u fokus stavimo zaposlene, njihovu udobnost, zdravlje i bezbednost i da im ponudimo inovativno i kreativno radno okruženje, te da na taj način pomognemo poslodavcima da ostvare maksimalne poslovne performanse. Uvođenjem novih standarda na tržištu, Ušće Tower Two, uz ceo Ušće kompleks, predstavlja meru života i poslovanja modernog čoveka“, izjavio je Ingo Nissen, CEO kompanije MPC Properties.

foto: Promo

UŠĆE Tower Two je jedina “zgrada koja diše”, sa decentralizovanim sistemom prirodne ventilacije integrisanim u fasadu, koji je novina na domaćem tržištu, a koji omogućava dotok svežeg vazduha u celom prostoru. Klimatski uslovi u Srbiji su idealni za primenu ovakvog energetski efikasnog sistema kojim se prostor kompletno provetrava u toku noći kada su temperature prijatne, a tokom dana zakupcima omogućava da jednim pritiskom na dugme obezbede svež vazduh u svom prostoru. Unutrašnja visina kancelarijskog prostora je 3m što je takođe tržišna novina, koja omogućava veću penetraciju dnevnog svetla i prijatniji boravak u samom objektu, a sve sa ciljem kreiranja zdravijeg radnog okruženja.

MPC Properties ove godine, pored UŠĆE Tower Two, otvara još dva nova strateška objekta, poslovnu zgradu Navigator Business Center 2 i novi šoping centar „BEO Shopping Center“. Ukupna investicija u ove projekte je preko 250 miliona evra, što ih svrstava u red najvećih investicija u Srbiji za 2020. godinu.

Promo tekst

Kurir