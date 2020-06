VUČIĆ O CIFRAMA: Sve sam stoput preračunao, znam šta govorim o ekonomiji! BIĆE PLATA 900 EVRA DO KRAJA 2025.

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Crna Gora ranije imala za 160 evra veću prosečnu platu nego u Srbiji, ali da je obećao da ćemo ih stići i da smo ih i stigli.

"Tako isto kažem da ćemo imati i platu od 900 evra do kraja 2025. godine", istakao je sinoć Vučić u emisiji Fokus na B92.

Dodaje da će plata biti u to vreme možda 880 evra ili 920 evra, ali će svakako biti oko 900 evra i da to kaže zato što je to preračunao sto puta pre nego što je to izneo u javnost.

Vučić, takođe, ističe da mu nisu verovali ni kada je rekao da će prosečna plata u Srbiji dostići 500 evra i da su zato morali da mu se izvinjavaju zvog toga.

Upitan na osnovu čega zasniva optimizam da ćemo jedini u Evropi možda biti u plusu po privrednom rastu ove godine, Vučić je rekao: "Na osnovu uvećanih javnih investicija, to jest investicija države Srbije. Imaćemo svakako problem ove godine ,ali bićemo najbolji, u to nema sumnje, po pitanju direktnih stranih investicija, mada značajno manje nego prosle godine".

Vučić kaže da ćemo imati problema sa izvozom zbog ova četiri meseca i da Nemci imaju problem sa automobilskom industrijom pošto naše kompanije dobrim delom za nju prave delove.

Nemiri su i sve se ljulja u Folksvagenu, napomenuo je Vučić i dodao da je važno da se oporavi nemačka autoindustrija.

Predsednik kaže da ne možemo da računamo na veće investicije i izvoz nego prošle godine, ali da možemo na veću potrošnu i da je zato država dala po 100 evra građanima i uvećala plate i penzije, kao i da očekuje značajno uvećanje drzavnih investicija u puteve i pruge.

"Takođe, želimo da pomognemo privatnom sektoru kroz garantne šeme sa komercijalnim bankama. Fond za razvoj je već doneo odluke za 45 miliona koje treba da da za uvećanje likvidnosti i solventnosti naših preduzeća. Imaćemo još akcije sa sa korporativnim obaveznicima da bismo osnažili i deo naših preduzeća poput Puteva Srbije ili EPS-a, ali i druge privatne kompanije koje žele da podstiču izvoz i ulažu u regionu".

Vučić je dodao da su ti mehanizmu već napravljeni i da je prve odluke NBS donela prehtodnih dana.

Upitan da li će biti rebalansa budžeta, Vučić je rekao je bi to mogao samo da bude pozitivan rebalanas.

(Kurir.rs/Tanjug/TV B92)

