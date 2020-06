ANA BRNABIĆ U INĐIJI: Veći podsticaji za domaće nego za strane investore

Premijerka je naglasila da prepoznaje ekonomski rast Srbije, ali i napor države da stvori uslove u kojima će domaći investitori da jačaju.

"Nikada nismo pravili razliku između domaćih i stranih investitora u Srbiji. Kada dolaze strani investitori u Srbiju onda i naše kompanije jačaju. Martini gradnja je ojačala gradnjom hala za projekte stranih investitora u Srbiji. Država je stvorila uslove uza dolazak stranih investitora u Srbiju. Njima su trebale hale i tako je stvoren posao za Martini gradnju" kazala je Brnabić.

Premijerka je naglasila da imamo domaće firme koje kao koperanti ili partneri tim stranim investitorima postaju jače.

"Zato smo 2015. ili 2016. godine promenili zakon o investicijama i izjednačili strane i domaće investitore. Na taj način smo pomogli domaćim investitorima jer smo im omogućili da rade kao koperanti stranim investitorima", kazala je Brnabić.

Kako kaže, obišla je u poslednje dve nedelje veliki broj mesta gradova i opština u Srbiji.

"Bila sam gost uglavnom domaćih investitora. Tokom čitavog mandata trudila sam se da pokažem građanima koliko imamo jakih porodičnih firmi, malih srednjih preduzeća. Želela sam da pokažem koliko je jaka naša ekonomija. Kroz njihov rast vidise i napredak Srbije" kazala je Brnabić.

Premijerka je istakla primer u Babušnici gde je "D Company".

"To je strateški partner Mišlena, ali nam je važno što smo doveli Tojo Tajers i Ling-Long jer će oni u mnogome proširiti svoju proizvodnju kao potencalni partneri i ovih kompanija. Posetila sam i u našoj kompaniji Inmold u Požegi koja se takmiči sa najboljim kompanijma u robotici u Švajcarskoj, Holandiji i Nemačkoj. Sada se šire i dalje u Priboju".

"Stanić DO' Arilje proizvode sokove, džemove, poluproivode...Jaka, domaća porodična kompanija čiju sam novi fabriku posetila. Otvorli smo Naučno tehnološki park u Nišu koji je izgradila domaća kompanija "Concord West"...Veliko je to bogatstvo Srbije koja je potpuno drugačija zemlja u odnosu na period od pre 6 godina", kazala je Brnabić.

Prema njenim rečima, Srbija preko Ministarstva privrede daje u ovom momentu mnogo veće podsticaje za domaće, nego za strane investitore.

"Ovu investiciju 19 hiljada kvadratnih metara podržali sa 660 hiljada evra. To je pokazatelj da sve više brinemo o našim kompanija jer su one stub našeg deljeg razvoja. Nastavićemo da dovodimo i strane investitore jer je to dobro za Srbiju", kazala je Brnabić i dodala da je nezaposlenost u Inđiji ispod četiri procenata.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir