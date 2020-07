VUČIĆ: Obećavam, Srbija će po rezultatima biti bolja od svih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao je danas, i pored teških stvari koje nas čekaju na jesen, da će Srbija po rezultatima biti bolja od svih drugih.

- Nisam došao da tražim alibi, da kažem da ćemo biti lošiji, već vam kažem da ćemo biti bolji od svih, poručio je Vučić.

Kazao je da nas čeka mnogo teških stvari od Kosova, onoga što nas čeka na jesen i onoga što u ekonomiji moramo da uradimo, naglasivši da moramo da radimo više, da budemo disciplinovaniji, da bismo mogli da opstanemo.

Ukazao je da niko ne može da ga demantuje za to da ćemo biti bolji od svih, kao što ne mogu ni za broj testova.

- Jeste primetili da me niko nije demantovao, nijedna zemlja, to što smo mi ludaci, pa samo mi testiramo? Kod tih pamentnih političara ljudi umiru od sunčanice, hlada, pluća, ali ne od korone. Samo je Vučić budala, samo kod njega se testiraju. Ja sam srećan što je to tako, što hoćemo da čuvamo živote ljudi, objasnio je on.

(Kurir.rs)

