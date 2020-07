ZAŠTITA OD KORONE KOŠTA: Epidemija otežala poslovanje, higijenske mere dodatni trošak

BEOGRAD - Epidemiološka situacija sa virusom korona otežava poslovanje mnogim preduzećima, a kako dodatni trošak sada imaju i izdatke za sredstva neophodna za poštovanje epidemioloških mera.

Ilustracija foto: Shutterstock

Firme su dužne da radnicima obezbede maske, rukavice, neke obezbeđuju i gorivo za privatni prevoz, dezinfekciju radnog prostora...a sve to košta Prema podacima članica Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti PKS firme koje se bave dezinfekcijom prostora rade dezinfekciju po m3 prostora, a prskanje se vrši do visine od 2,4 metra jer do te visine može da deluje sredstvo.

Preporuka je da se prostor dezinfikuje minimum jednom do dva puta nedeljno, a cena po kojoj se radi dezinfekcija prostora je oko 35 dinara po kubnom metru.

Vlasnik firma za proizvodnju čarapa ''Panon'' u Vrčinu Milan Vukašinović, kaže da ova firma koja posluje 27 godina beleži pad proizvodnje i za 10 do 15 odsto zbog smanjene prodaje i povećanja proizvodnih troškovi, ne drastično, kao i izdvajanja za zaštitna sredstva.

"Troškovi na dnevnom nivou su kao da imamo još jednog zaposlenog'', kaže Vukašinović za Tanjug i dodaje da zapošljavaju 24 radnika i ističe da je firma iskoristila pomoć države od tri minimalca, i napominje da bez toga ne bi mogli da nastave da posluju istim kapacitetom.

''Nismo osetili drastičan, ali ipak beležimo pad u potražnji. Kada smo bili u vanrednom stanju, prodaja se drastično smanjila, imamo online prodaju, ali to ne može da zameni klasičnu'', kaže Vukašinović.

Ilustracija foto: EPA/FILIP SINGER

Ističe da nijedan zaposleni nije bio zaražen korona virusom, ali da je trenutno jedan radnik u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom.

Firma ''Panon'' proizvodi čarape za decu i odrasle, a izvoze u Dansku, Veliku Britaniju i zemlje regiona.

I firma Medifarm plast iz Pančeva koja se već više od dve decenije bavi proizvodnjom medicinsko-farmaceutske ambalaže i snabdeva apoteke, susreće se sa sličnim problemima.

Kako kaže njen vlasnik Miodrag Grba, organizovanje rada u novonastalim okonostima zahteva mesečno izdvajanje u vidsini jedne plate .

Toliko po njegovoj računici mesečno košta dezinfikovanje radionica, nabavka maski i rukavice za zaposlene, gorivo za njihov dolazak na posao sopstvenim prevozom zbog rizika u gradskom prevozu...

Prema podacima članica Udruženja za privatno obezbeđenje i ostale uslužne delatnosti PKS firme koje se bave dezinfekcijom prostora rade dezinfekciju po m3 prostora, a prskanje se vrši do visine od 2,4 metra jer do te visine može da deluje sredstvo.

Preporuka je da se prostor dezinfikuje minimum jednom do dva puta nedeljno, a cena po kojoj se radi dezinfekcija prostora je oko 35 dinara po kubnom metru.

Ističe da u radionici imaju dovoljno prostora da zaposleni mogu da drže propisani razmak kako eventualno ne bi došlo do širenja virusa i kaže da su zaposlili nedavno još dva nova radnika pa ih sada ima devetoro.

Grba dodaje da je teško naći radnike, i da tokom letnjih meseci neće biti lako organizovati proizvodnju zbog godišnjih odmora, ali je svestan da nisu bili ugroženi kao neki drugi sektori, jer su imajući u vidu sve okolnosti imali veću potražnju tokom krize.

Ilustracija foto: Shutterstock

"Mi bi voleli da radimo ovako kad je normalno, ne samo kad je vanredna situacija", kaže Grba.

Navodi da je od velike pomoći u ovako teškoj situaciji bila pomoć države u isplati tri minimalca.

Pre nedelju dana isplaćen je treći poslednji, a Grba kaže da u narednom periodu neće biti lako, ali da veruje da će se snaći i izboriti sa teškom situacijom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir