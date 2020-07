PODIŽETE NOVAC NA TUĐIM BANKOMATIMA? Pogledajte koliko vas košta čak i PROVERA STANJA! Za OVO pripremite 1.800 dinara!

Iako možda mislite da je "bankomat - bankomat", to je tačno samo u situaciji da vam novac treba hitno i da vam dodatni trošak nije bitan.

Ali kada nam keš treba hitno, obično se radi o većem iznosu, recimo da moramo da pretvorimo u devize radi naglo iskrslog plaćanja, pa je i tada trošak veći.

Podižite novac debitnom, ne platnom

Zbog toga bi morali da sledimo jednostavno pravilo – podižite novac isključivo debitnom platnom karticom (ne kreditnom) i to na bankomatu svoje banke. Ona će vam već dovoljno naplatiti.

Ukoliko to ne radite, izlažete se dodatnom trošku koji, srazmerno, i nije tako mali. On može ići od 1% pa sve do 3% podignutog iznosa. Minimum troška s kojim možete proći na bankomatu tuđe banke je 60 dinara, i to ako koristite domaću "dina" karticu.

Provera stanja 200 dinara

Ako ste u automat ubacili bilo koju od inostranih ne možete proći, a da vas ne zacepe za manje od 150 dinara po transakciji. Ako pritom prvo proverite i stanje (na tuđem banakomatu), minimalan trošak se približava 200 dinara, a ponegde ne možete uopšte da prođete bez 200 dinara "provizije".

A maksimalan?

Pa on zavisi od iznosa novca koji podižete. Recimo na iznos jednokratne isplate od 60.000 RSD, što je maksimalan dnevni limit kod nekih banaka, to je nimalo zanemarljivih 1.800 dinara, odnosno 15€.

