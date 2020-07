USVOJEN SET EKONOMSKE POMOĆI! Mali: Paket mera težak 66 milijardi dinara KREĆE ODMAH

Drugi paket mera podrške privredi "težak" je 66 milijardi dinara i sa njegovom realizacijom se kreće odmah, rekao je ministar finansija Siniša Mali Tanjugu, posle današnje sednice Vlade Srbije na kojoj je usvojen novi set ekonomske pomoći.

Do 10. avgusta biće po automatizmu isplaćena prva rata od najavljene dve, 60 odsto visine minimalne zarade, a na dva minimalca iz ovog paketa mogu da računaju i privredni subjekti osnovani prethodnih meseci tokom pandemijske krize, kaže ministar.

Posle sednice Vlade Srbije koja je danas usvojila pravni okvir za sprovođenje drugog paketa mera usmerenih ka smanjenju negativnih posledica COVID-19 na privredu, Mali je ocenio da se taj paket nadovezuje na prvi od 5,1 milijardu evra i da treba da omogući očuvanje radnih mesta i proizvodnih kapaciteta.

"Mi ćemo odmah krenuti u sprovođenje drugog paketa mera, prvih 60 odsto prvog minimalca ide do 10. avgusta, u narednih nekoliko dana izaćićemo sa tačnim datumom", rekao je Mali.

Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja su dobila minimalnu zaradu u julu mesecu, a njih je oko 235.000, odnosno 1.050.000 radnika, se za nove minimalce neće prijavljivati.

"Oni će po automatizmu dobiti i 60 odsto minimalne zarade u avgustu i septembru, a ukoliko neko ne želi taj novac, može da ga vrati u trezor Republike Srbije", objašnjava ministar finansija.

Drugi paket omogućava i preduzećima osnovanim između 15. marta i 20. jula da mogu da dobiju podršku, ali će za nju morati da se prijave, a novac će im na račune leći u septembru.

"S obzirom na to da je prijavljivanje tokom avgusta, do kraja avgusta, u septembru će dobiti dve minimalne zarade, to je veoma važno da i novoosnovanim privrednim društvima damo mogućnost da dobiju novac iz drugog paketa", rekao je on.

Mere podrške ostaju i za velike privredne subjekte koji će dobijati od države 50 posto minimalne zarade za one radnike koji su imali odluku o prekidu rada.

Uslov za dobijanje državne pomoći je da nema otpuštanja više od 10 odsto radnika tri meseca nakon dobijanja 60 posto poslednje minimalne zarade.

"Ako drugu minimalnu zaradu isplaćujemo u septembru, dakle, to su oktobar, novembar i decembar, za kompanije koje koriste državnu pomoć, što je gotovo ceo privatni sektor. Ne očekujemo velika otpuštanja, a tako ni velika pomeranja na tržištu rada, što upravo jeste cilj ovih mera", rekao je Mali.

Deo paketa vrednog 66 milijardi dinara su i oslobađanja od plaćanja poreza i doprinosa na zarade za jedan mesec, kao i mere Narodne banke Srbije.

"Još jedanput Srbija pokazuje koliko je stabilna i koliko novca imamo. Nama su javne finansije u izuzetno dobrom stanju", rekao je on.

Podaci o prilivu budžetskih prihoda biće objavljeni sutra, a Mali je rekao da očekuje mnogo bolji rezultat, ne samo u odnosu na rebalans budžeta iz aprila, već i u odnosu na inicijalni budžet za 2020. godinu.

"Privredna aktivnost u Srbiji postoji, isplatilo se to što smo išli sa 100 evra za svakog punoletnog građanina, taj novac je ušao u privredne aktivnosti, isplatilo se što smo dali tri minimalne zarade - likvidnost je tu", ističe Mali.

Dodaje da je značajno što je skoro 1.200 kredita u ukupnom iznosu od 6,8 milijardi dinara odobrio Fond za razvoj, što je i uplaćeno pa je ušlo u sistem.

"Preko Garantne šeme, već milijardu evra je ušlo u likvidnost preko kredita koje su banke odobrile, a između 10.000 i 11.000 preduzeća je već dobilo te kredite".

Kroz državnu podršku je do sada obezbeđeno i 2,6 milijardi dinara za individualne poljoprivredne proizvođače, jednokratna pomoć penzionerima od 4.000 dinara, i za 10 posto je povećanja plata svim zdravstvenim radnicima, što iznosi oko osam milijardi dinara, navodi Mali.

"Sada sa drugim paketom mera dolazimo do 5,8 milijardi evra ukupne pomoći i podrške privredi Srbije od strane države, a to je već negde oko 12,5 odsto našeg BDP-a. Nema toliko zemalja u svetu koje su sa toliko sveobuhvatnim jakim programom izašle da podrže privredu", rekao je Mali.

Dodao je da smo izbegli najcrnji scenario, jer u Srbiji nema masovnih otpuštanja, nema zatvaranja fabrika i tolikog smanjenja proizvodnih aktivnosti kao u drugim zemljama koje su od nas razvijenije.

"Zato sa pravom očekujemo i rezultat o stopi rasta u drugom kvartalu, i da se do kraja godine borimo da zadržimo vodeću poziciju iz prvog kvartala kada je Srbija imala najveću stopu rada BDP-a u Evropi", rekao je ministar.

Kaže da mere podrške ne ugrožavaju makroekonomsku stabilnost Srbije, nego pokazuju koliko je država stabilna.

"Čak sam čuo da ćemo se zadužiti za ovaj program... Kako sada stoje stvari s obzirom na prilive koje imamo, nećemo se dodatno zaduživati uopšte do kraja godine", rekao je on.

U Srbiji su stabilne penzije i plate u javnom sektoru, stabilan je kurs, i inflacija, što su dokazi da makroekonomska stabilnost zadržana, napominje Mali.

"Na pravi način je država pokazala koliko je sigurna i stabilna, da smo preuzeli najveći teret ove krize na sebe - što država i treba da uradi, i da smo tako olakšali,i smanjili negativne posledice COVID-a 19 na našu privredu", zaključio je ministar.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir