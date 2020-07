OVO JE VAŠA ŠANSA ZA PRVU PLATU, PRIJAVA POČINJE USKORO: Posao već u oktobru, evo koliko će vam para leći na račun!

Danas smo na sednici Vlade Republike Srbije usvojili pravni okvir za sprovodjenje novog paketa ekonomskih mera za pomoć privredi. Prvih 155 evra za zaposlene stiže do 10. avgusta, a druga uplata u septembru. Takodje, za jedan mesec su odloženi porezi i doprinosi na zarade. Svi privrednici koju su već koristili mere, su automatski prijavljeni, a novoosnovani privredni subjekti treba da se prijave do 15.9. tako što će u poreskoj prijavi kao datum dospeća poreza i doprinosa na zarade staviti 5. januar 2021. godine.

